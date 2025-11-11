Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 12:32 PM IST

    ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനും അഴിമതിക്കാരനുമായ ഭരണാധികാരി ജനറൽ സുഹാർത്തോയെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹീറോ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇ​ന്റൊനേഷ്യ

    ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനും അഴിമതിക്കാരനുമായ ഭരണാധികാരി ജനറൽ സുഹാർത്തോയെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹീറോ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇ​ന്റൊനേഷ്യ
    ജക്കാർത്ത: ഇ​ന്റൊനേഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനും അഴിമതിക്കാരനുമായ ഭരണാധികാരി ജനറൽ സുഹാർത്തോയെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹീറോ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്റൊനേഷ്യ. 32 വർഷത്തെ ഏകാധിപത്യ മിലിറ്ററി ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സു​ഹാർത്തോയുടെ ഭരണകാലത്ത് പത്ത് ലക്ഷ​ത്തോളം കമ്യുണിസ്റ്റുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

    കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ സ്വത്ത് സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനായി രാജ്യത്തി​ന്റെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ച ഭരണാധികാരി കൂടിയായാണ് സുഹാർത്തോ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകത്ത് ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടിവന്ന സുഹാർത്തോ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് 32 വർഷത്തിനുശേഷം, 2008 ൽ മരിച്ച് 17 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവുമാണ് സുഹാർത്തോയുടെ മുൻ മരുമകനായ ഇ​പ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരി പ്രബോവോ സുബിയാ​​​​​േൻാ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യത്തി​ന്റെ ഹീറോ ആയി അവരോധിക്കുന്നത്, അതും ജനാധിപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ്.

    സു​ഹാർത്തോയെ കൂടാതെ സഹോർത്തോയുടെ കടുത്ത വിമർശകനും പിന്നീട് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂ​ടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ പ്രസിഡന്റുമായ അബ്ദുറഹ്മാൻ വാഹിദ്, ആക്ടിവിസ്റ്റായി സുഹാർ​ത്തോ ഭരണകാലത്ത് കൊല്ല​പ്പെട്ടയാളുമായ മർസിനാ എന്നിവരെയും ഈ പദവി നൽകി ആദരിച്ചു.

    ജക്കാർത്തയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇത്തരത്തിൽ പത്തുപേർക്കാണ് ദേശീയ ഹീറോ പദവി നൽകിയത്. ചടങ്ങിൽ സെൻട്രൽ ജാവ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യത്തി​ന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ നായകനായാണ് സുഹാർത്തോയെ വി​ശേഷിപ്പിച്ചത്.

    1960 ലാണ് സുഹാർത്തോ രാജ്യത്തി​ന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റത്തിൽ ജനറൽ സുകോർണോയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. തുടർന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരെ തുടച്ചുനീക്കാനായി ക്രൂരമായ കൊലപാതക പരമ്പര തന്നെയായിരുന്നു സുഹാർത്തോ നടത്തിയത്. ഇതിൽ 5 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് കണക്കുകൾ. 32 വർഷമാണ് സഹോർത്തോയുടെ ഭീകരഭരണം രാജ്യത്ത് നിലനിന്നത്.

    TAGS:indonasiaHonourawardIndonasian President
    News Summary - Indonesia declares General Suharto, the most brutal and corrupt ruler in history, a national hero
