Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവ​സ​തി​യു​ടെ ഉരുക്ക്...
    World
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 10:38 PM IST

    വ​സ​തി​യു​ടെ ഉരുക്ക് മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ച്ച് സൈ​നി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം; ബി​ൻ​ലാദൻ വധത്തിനു​ശേ​ഷം നടന്ന വ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ; വെനിസ്വേലയിലെ അമേരിക്കൻ കടന്നുകയറ്റം ഇങ്ങനെ

    text_fields
    bookmark_border
    വ​സ​തി​യു​ടെ ഉരുക്ക് മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ച്ച് സൈ​നി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം; ബി​ൻ​ലാദൻ വധത്തിനു​ശേ​ഷം നടന്ന വ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ; വെനിസ്വേലയിലെ അമേരിക്കൻ കടന്നുകയറ്റം ഇങ്ങനെ
    cancel
    camera_alt

    സൈനിക നടപടി തത്സമയം കാണുന്ന യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: 2011ൽ ​പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ അ​ബ​ട്ടാ​ബാ​ദി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന അ​ൽ​ഖാ​ഇ​ദ നേ​താ​വ് ഉ​സാ​മ ബി​ൻ​ലാ​ദ​നെ വ​ധി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വ​ൻ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ സി​ലി​യ ​ഫ്ലോ​റ​ൻ​സി​നെ​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ‘‘അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​തി​ശ​യ​ക​ര​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും ശ​ക്ത​വു​മാ​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി’’ എ​ന്നാ​ണ് ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ലെ മാ​ർ-​എ-​ലാ​ഗോ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ക​രീ​ബി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക സൈ​നി​ക വി​ന്യാ​സം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ആ​രോ​പി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റി​ലേ​റെ​പ്പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്ക് മേ​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    മ​ദൂ​റോ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക 50 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ പാ​രി​തോ​ഷി​കം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​രീ​ബി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും മ​ദൂ​റോ​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സേ​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും യു.​എ​സ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ

    ‘അ​ബ്സൊ​ല്യൂ​ട്ട് റി​സോ​ൾ​വ്’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​ദൂ​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തെ​ന്ന് ട്രം​പി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ജോ​യ​ന്റ് ചീ​ഫ്സ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ഡാ​ൻ കെ​യ്ൻ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഉ​രു​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ദൂ​റോ​യു​ടെ വ​സ​തി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ച്ച് സൈ​ന്യം പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് ‘ഫോ​ക്സ് ന്യൂ​സി’​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം രാ​ത്രി 11.46ന് ​ട്രം​പ് പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 20 വ്യ​ത്യ​സ്ത വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന 150 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മോ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള വൈ​മാ​നി​ക​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡാ​ൻ കെ​യ്ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ വ്യോ​മ​പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​റാ​ക്ക​സി​ൽ വ​ൻ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ട്രം​പ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. 30 മി​നി​റ്റി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ‘വ​ൻ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക-​നി​യ​മ​പാ​ല​ക റെ​യി​ഡ്’ എ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പീ​റ്റ് ഹെ​ഗ്സെ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം ര​ണ്ടി​ന് കാ​ര​ക്കാ​സി​ലെ മ​ദൂ​റോ​യു​ടെ വ​സ​തി​യു​ടെ വ​ള​പ്പി​ൽ യു.​എ​സ് ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റു​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വെ​ടി​വെ​പ്പോ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലോ ന​ട​ന്നോ എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ സ്റ്റു​വ​ർ​ട്ട് എ​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ബേ​സി​ലാ​ണ് മ​ദൂ​റോ​യെ​യും വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​മാ​നം പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ആ​രും മ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ട്രം​പ്, 40 പേ​രെ​ങ്കി​ലും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ

    ചി​ല യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ഹാ​നി സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 40 പേ​രെ​ങ്കി​ലും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക​റാ​ക്ക​സി​ന് പു​റ​മെ മി​റാ​ൻ​ഡ, അ​രാ​ഗ്വ, ലാ ​ഗ്വൈ​റ എ​ന്നീ സ്റ്റേ​റ്റു​ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണം ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ വീ​ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:venezuelawashingtonUS warshipsDonald TrumpUSANicolas Maduro
    News Summary - How the US captured Venezuelan leader Nicolás Maduro
    Similar News
    Next Story
    X