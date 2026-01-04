Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    4 Jan 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    4 Jan 2026 10:59 AM IST

    നി​ക​ള​സ് മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യയെയും ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു; ചോദ്യം ചെയ്യൽ ബ്രൂക്ലിനിലെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്‍ററിൽ

    Venezuela, Nicolas Maduro
    ക​റാ​ക്ക​സ്: വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​റാ​ക്ക​സി​ൽ ക​ട​ന്നുക​യ​റി യു.​എ​സ് സേ​ന ബന്ദിയാക്കിയ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ സി​ലി​യ ​ഫ്ലോ​റ​സി​നെ​യും ന്യൂയോർക്കിലെത്തിച്ചു. ബ്രൂക്ലിനിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്‍ററിൽ ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

    ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യയെയും യു.എസ് സേന ബന്ദിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് യു.എസ് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കരീബിയൻ കടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യു.എസ്.എസ് ഇവോ ജിമ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റി. ശേഷം ഗ്വാണ്ടനാമോയിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യയെയും ന്യൂയോർക്കിലെ സ്റ്റിവാർട്ട് എയർ നാഷനൽ ഗാർഡ് ബേസിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല തലസ്ഥാനമായ ക​റാ​ക്ക​സി​ൽ യു.​എ​സ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മ​ണി​യോ​ടെ ക​റാ​ക്ക​സി​ൽ നടന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നീ​ണ്ട​ത്. ഏ​ഴി​ട​ത്ത് സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ താ​ഴ്ന്ന് പ​റ​ന്ന​താ​യി ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​യുന്നു. പി​ന്നീ​ട്, മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും സൈ​ന്യ​ത്തെ​യും യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്നും പ​ല​ ത​വ​ണ സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട​താ​യും ക​റാ​ക്ക​സ് നി​വാ​സി​ക​ൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ത​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ ‘ട്രൂ​ത്ത് സോഷ്യലി’ലൂ​ടെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര കൈ​മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വെ​നി​സ്വേ​ല​യെ അ​മേ​രി​ക്ക ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് വ്യക്തമാക്കി. മ​ദൂ​റോ​യും ഭാ​ര്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടും. വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നും ട്രം​പ് വ്യക്തമാക്കി.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ അധിനിവേശത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ രംഗത്തെത്തി. യു.​എ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗു​സ്താ​വോ പെ​ട്രോ ആ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കും യു.​എ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ്​​പെ​യി​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​ക്ക് സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​എ​സി​നെ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും ന​ട​പ​ടി​യെ അ​പ​ല​പി​ച്ചും റ​ഷ്യൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം രംഗത്തെത്തി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് യാ​തൊ​രു ന്യാ​യ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​നു​മേ​ൽ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര വൈ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യു.​എ​സ് ന​ട​പ​ടി​യെ ക്രി​മി​ന​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ന്നാ​ണ് ക്യൂ​ബ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബെ​ർ​മ്യൂ​ഡ​സ് വി​ശേ​ഷി​പ്പിച്ച​ത്.

    അതേസമയം, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചും പ്ര​ശം​സി​ച്ചും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യാ​വി​യ​ർ മി​ലെ​യ് രംഗത്തെത്തി. ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നീ​ണാ​ൾ വാ​ഴ​ട്ടെ! മ​ദൂ​റോ ഭ​ര​ണം തു​ല​യ​ട്ടെ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. വിഷയത്തിൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടെന്നും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു ​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ജ​ർ​മൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അറിയിച്ചു. യു.​എ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​റ്റ​ലിയൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു ​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

