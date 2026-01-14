Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Jan 2026 9:46 PM IST
    date_range 14 Jan 2026 9:46 PM IST

    ഇറാനിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് മറികടക്കാൻ സൗജന്യ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനം

    തെ​ഹ്‌​റാ​ൻ: ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​രോ​ധി​ച്ച ഇ​റാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്‌​കി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നീ​ക്കം. ഇ​റാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്ക് ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​സ്‌​കി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്‌​പേ​സ് എ​ക്‌​സ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.

    സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ൽ​കേ​ണ്ട സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്‌​ഷ​ൻ ഫീ​സാ​ണ് മ​സ്‌​ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​റാ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ലി​ങ്ക് റി​സീ​വ​റു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി മു​ത​ൽ പ​ണം ന​ൽ​കാ​തെ ത​ന്നെ ഹൈ​സ്പീ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    TAGS:Iraninternet banStarlink
