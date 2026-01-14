ഇറാനിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് മറികടക്കാൻ സൗജന്യ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനം

ഇറാനിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് മറികടക്കാൻ സൗജന്യ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനംtext_fields
തെഹ്റാൻ: ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണമായും നിരോധിച്ച ഇറാൻ സർക്കാരിനെതിരെ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. ഇറാനിലുടനീളം സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം സൗജന്യമായി നൽകാൻ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പേസ് എക്സ് തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ, സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ പുറംലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സാധിക്കും.
സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നൽകേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസാണ് മസ്ക് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇറാനിൽ നിലവിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് റിസീവറുകൾ കൈവശമുള്ളവർക്ക് ഇനി മുതൽ പണം നൽകാതെ തന്നെ ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.
