Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightതായ്‌ലൻഡ് മുൻ...
    World
    Posted On
    date_range 11 May 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 10:11 AM IST

    തായ്‌ലൻഡ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി തക്‌സിൻ ഷിനവത്ര ജയിൽ മോചിതനായി; ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും മുൻപേ മോചനം

    text_fields
    bookmark_border
    തായ്‌ലൻഡ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി തക്‌സിൻ ഷിനവത്ര ജയിൽ മോചിതനായി; ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും മുൻപേ മോചനം
    cancel
    camera_alt

    തക്‌സിൻ ഷിനവത്ര, മകൾ പെയ്‌റ്റോങ്‌ടാർൺ ഷിനവത്ര

    ബാങ്കോക്ക്: തായ്‌ലൻഡ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രമുഖ വ്യവസായിയുമായ തക്‌സിൻ ഷിനവത്ര ജയിൽ മോചിതനായി. അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 76-കാരനായ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പ്രായവും കണക്കിലെടുത്താണ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപേ മോചിതനായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ജയിലിന് പുറത്തെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.

    ഇനിയൊരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തക്‌സിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയായ 'ഫ്യൂ തായ്‌'യെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും തായ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ഷിനവത്ര കുടുംബത്തിന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. 2001-ലും 2005-ലും പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തക്‌സിൻ ഒരു സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെയാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്.

    ഏകദേശം 15 വർഷം വിദേശത്ത് ഒളിവിലായശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തക്‌സിൻ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എട്ടു വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടലിലൂടെ ശിക്ഷ ഒരു വർഷമായി കുറച്ചു. ജയിലിലായെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഭൂരിഭാഗം സമയവും അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും അടുത്ത നാല് മാസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prime MinisterformerThaksin Shinawatra
    News Summary - Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra released from prison; release comes before completion of sentence.
    Similar News
    Next Story
    X