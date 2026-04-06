    Posted On
    date_range 6 April 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 1:00 PM IST

    തങ്ങളുടെ പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ യു.എസ് നടത്തിയ അതിസാഹസിക നീക്കത്തിൽ ഇറാന്റെ റോഡുകളിൽ രൂപപ്പെട്ടത് 28ഓളം വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ

    ദൗത്യത്തിനിടെ ഇറാനിലെ റോഡുകളിൽ അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ ബോംബിട്ടിരുന്നു
    ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ

    ഇറാനിൽ തകർന്നു വീണ അമേരിക്കൻ എഫ്-15ഇ (F-15E) യുദ്ധവിമാനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ യു.എസ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് നടത്തിയ അതീവ സാഹസികമായ ദൗത്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഈ ദൗത്യത്തിനിടെ ഇറാനിലെ റോഡുകളിൽ അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ ബോംബിട്ട് വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.

    ഇറാന്റെ മധ്യപ്രവിശ്യയായ ഇസ്ഫഹാൻ മലനിരകളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റായ യു.എസ് കേണൽ ഒളിച്ചിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഇറാൻ സൈന്യവും വലിയ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൈലറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറാൻ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ എത്താതിരിക്കാനാണ് ആ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡുകൾ അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ ബോംബിട്ട് തകർത്തത്. സി.എൻ.എൻ പുറത്തുവിട്ട എയർബസ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം, ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള റോഡുകളിൽ 28ഓളം വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ കാണാം. ഓരോ ഗർത്തത്തിനും ഏകദേശം 9 മീറ്റർ വീതിയുണ്ട്. ഒരു റോഡിന്റെ വീതി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഗർത്തങ്ങൾ മതിയാകും. ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ചലനം തടയാൻ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

    കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം അമേരിക്കൻ എഫ്-15ഇ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത്. വിമാനം തകർന്ന ഉടനെ ഒരു പൈലറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഇറാന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഡസൻ കണക്കിന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചത്.

    ‘ഞങ്ങൾ അവനെ കിട്ടി’ എന്നായിരുന്നു ദൗത്യത്തിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ കടന്ന് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെ വെവ്വേറെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് സൈനിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ പൈലറ്റ് സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ഈ ദൗത്യത്തെ ഇറാൻ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്.

    തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ കടന്നുള്ള ഈ സൈനിക നീക്കം പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്കൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ സൈനിക കരുത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നും ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറാനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ (റോഡുകൾ) തകർത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക നടത്തിയ ഈ നീക്കം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

    TAGS: Donald Trump, huge crater, US Attack on Iran
    News Summary - Dozens Of Craters On Iranian Roads Seen After US Special Ops Mission
