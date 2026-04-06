    Home > News > World > വൈമാനികനെ രക്ഷിച്ചത്...
    Posted On
    date_range 6 April 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 9:05 AM IST

    വൈമാനികനെ രക്ഷിച്ചത് സാഹസികമായെന്ന് യു.എസ്

    പാ​റ​യു​ടെ വി​ള്ള​ലി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചു, 7000 അ​ടി മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി’
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഇ​റാ​ൻ സൈ​ന്യം വെ​ടി​​വെ​ച്ചി​ട്ട യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ഓ​ഫി​സ​റെ യു.​എ​സ് വ്യോ​മ​സേ​ന അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി മ​ര​ണ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​വു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ. പ​ർ​വ​ത വി​ള്ള​ലി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​ത്രു​സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ 7,000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ജീ​വ​ൻ-​മ​ര​ണ ദൗ​ത്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​ന്യം ഓ​ഫി​സ​റെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് ടൈം​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച് യു.​എ​സ് യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​മാ​യ ‘എ​ഫ്-15​ഇ സ്ട്രൈ​ക്ക് ഈ​ഗി​ളി’​നെ ഇ​റാ​ൻ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടി. പൈ​ല​റ്റി​നെ ഉ​ട​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വൈ​മാ​നി​ക​നു​വേ​ണ്ടി യു.​എ​സ് വ്യോ​മ​സേ​നാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഉ​ട​ൻ തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​ൻ തു​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ‘എ​ഫ്-15​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ശേ​ഷം ഓ​ഫി​സ​ർ ഒ​രു പ​ർ​വ​ത വി​ള്ള​ലി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചു. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ ഇ​റാ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ​പെ​ടാ​തെ മ​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ർ​വ​ത വി​ള്ള​ലി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ 7,000 അ​ടി മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി. ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ സ്ഥാ​നം അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​ഐ.​എ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​ളി​ത്താ​വ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്തി’​യെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കി​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ ധീ​ര​ത​യു​ടെ​യും ക​ഴി​വി​ന്റെ​യും പ്ര​ക​ട​നം’ എ​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട​ലി​നെ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ‘ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ധീ​ര​നാ​യ, എ​ഫ്-15 ക്രൂ ​ഓ​ഫി​സ​റെ ഇ​റാ​ന്റെ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ സൈ​ന്യം ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്ത് അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടും’ എ​ന്ന് ട്രൂ​ത്ത് സോ​ഷ്യ​ലി​ൽ ട്രം​പ് എ​ഴു​തി. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തെ​യും ട്രം​പ് ശ്ലാ​ഘി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ത്തി​നു നേ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രാ​യി ആ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഞ്ചു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ അറിയിച്ചു.

    TAGS:PilotsavingDonald TrumpLatest NewsUS Israel Iran War
