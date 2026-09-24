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    ഷി ജിൻപിങ്, ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നിലെ അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങൾ എന്ത്?

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    US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping during bilateral talks in Washington.
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    ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഷി ജിൻപിങ്


    വാഷിംഗ്ടൺ: ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ മണ്ണിലെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിന് പതിവുകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി രാജകീയ വരവേൽപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ, യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഷിയും തമ്മിലുള്ള നിർണായക ഉച്ചകോടി ചർച്ചകൾക്ക് വാഷിംഗ്ടണിൽ തുടക്കമായി. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന പതിവ് മാറ്റിനിർത്തി, ജോയിന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസ് വ്യോമതാവളത്തിലെ റൺവേയിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിയാണ് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിച്ചത്. തന്റെ സഖ്യകക്ഷി രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾക്ക് പോലും നൽകാത്ത ഈ അത്യപൂർവ്വ വരവേൽപ്പ്, ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെയും ഇരുനേതാക്കളുടെയും ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലനമായാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ട്രംപ് ബെയ്ജിംഗ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിക്കാൻ ഷി ജിൻപിങ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല; സംയുക്ത പ്രസ്താവനയോ പത്രസമ്മേളനമോ ഇല്ലാതെയാണ് അന്ന് ട്രംപിന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ, ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തെച്ചൊല്ലി സ്വന്തം നാട്ടിൽ വലിയ ജനരോഷം നേരിടുന്ന ട്രംപിന് വരാനിരിക്കുന്ന മിഡ്-ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി നയതന്ത്ര രംഗത്ത് വലിയൊരു വിജയപ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതേസമയം, ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിപണിയിലും ഉൽപ്പാദന രംഗത്തും കരുത്തുറ്റ നിലയിലാണ് ഷി ജിൻപിങ് വാഷിംഗ്ടണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ 125 ശതമാനം താരിഫുകൾക്ക് തുല്യമായ തിരിച്ചടി നൽകാനും, സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ മുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വരെയുള്ള നിർമ്മാണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ നിർണായക ധാതുക്കളുടെ സംസ്കരണത്തിലുള്ള ആധിപത്യം ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കയെ വരുതിയിലാക്കാനും ചൈനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് വാഷിംഗ്ടണിന് ഒത്ത എതിരാളിയായാണ് ചൈന നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ യുദ്ധത്തിന് താൽക്കാലികമായി അടുത്ത വർഷം ആദ്യം വരെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന അടച്ചിട്ട ചർച്ചകളിൽ തായ്‌വാൻ വിഷയം ഷി ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനയിലേക്കുള്ള നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യാ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അയവുവരുത്താൻ ട്രംപ് തയ്യാറായേക്കില്ല. ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നിലപാട് ബെയ്ജിംഗ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതും കണ്ടറിയണം. അതേസമയം, ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ താരിഫുകൾ കുറയ്ക്കൽ, ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് തടയൽ, സൈനിക തലത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, ചൈനയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട യു.എസ് പൗരന്മാരുടെ മോചനം എന്നിവയിൽ ധാരണയുണ്ടായേക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിലെ ആധിപത്യത്തിനായുള്ള കടുത്ത മത്സരമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം.

    ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന വിരുന്നിൽ വൻകിട ടെക് മേധാവികൾ ഒന്നിക്കും. ആപ്പിൾ സി.ഇ.ഒ ജോൺ ടെർനസ്, എൻവിഡിയ തലവൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ്, ഓപ്പൺ എ.ഐ സി.ഇ.ഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറിയായ ചൈനയും ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ രാജ്യമായ യു.എസും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത വിയോജിപ്പുകൾക്കിടയിലും ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് പകരം സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുപക്ഷവും വെവ്വേറെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത.

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    News Summary - Behind the Grand Welcome: Trump and Xi Face Tough Geopolitical Tests at Washington Summit
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