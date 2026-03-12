Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 12 March 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 6:15 AM IST

    ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ഹുർമൂസിൽ ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ൽ ക​ട​ത്ത് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ല​ക്കു​ന്നു

    ​ല​ണ്ട​ൻ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​ക്കി സം​ഘ​ർ​ഷം ഹു​ർ​മു​സി​ൽ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​മേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു തു​ള്ളി എ​ണ്ണ പോ​ലും ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന ഇ​റാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​നു പി​ന്നാ​ലെ മൂ​ന്ന് ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കി​ടെ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഇ​റാ​നാ​ണോ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    ഒ​മാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 11 മൈ​ൽ മാ​റി താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് പ​താ​ക വ​ഹി​ച്ച ‘മ​യൂ​രി നാ​രി’​യാ​ണ് ഇ​വ​യി​ലൊ​ന്ന്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഖ​ലീ​ഫ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ക​പ്പ​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 23 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 20 പേ​രെ​യും ഒ​മാ​ൻ നാ​വി​ക സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​രെ കൂ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് നാ​വി​ക​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​പ്പ​ലി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ണ്ണ​​ച്ചോ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ജ​പ്പാ​ൻ പ​താ​ക വ​ഹി​ച്ച ‘വ​ൺ മ​ജ​സ്റ്റി’ ക​പ്പ​ലി​നു​നേ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് 46 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​റി​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണ്. ക​പ്പ​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ടാ​നാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യു​ടെ വ​ട​ക്കു പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് 50 മൈ​ൽ അ​ക​ലെ മാ​ർ​ഷ​ൽ ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ പ​താ​ക വ​ഹി​ച്ച ക​പ്പ​ലും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​തോ​ടെ 17 ആ​യി.

    ഹു​ർ​മു​സി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ​ക്ക​ട​ത്തി​നു​മേ​ൽ ക​രി​നി​ഴ​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യ​തോ​ടെ വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബാ​ര​ലി​ന് 100 ഡോ​ള​ർ ക​ട​ന്ന​ത്, ട്രം​പ് ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പി​നു പി​ന്നാ​ലെ 90 ഡോ​ള​റി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം വീ​ണ്ടും വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​മു​മ്പ് ബാ​ര​ലി​ന് 60 ഡോ​ള​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി​രു​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​വേ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

    ഹു​ർ​മു​സ് വ​ഴി പോ​കു​ന്ന ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​റാ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി. ഹു​ർ​മു​സി​ൽ ഇ​റാ​ൻ മൈ​നു​ക​ൾ വി​ത​റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യും യു.​എ​സ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    മൈ​നു​ക​ൾ വി​ത​റു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജ​യം ക​ണ്ടാ​ൽ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ലും ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കും. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു ക​പ്പ​ൽ പോ​ലും പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. നേ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​ദി​നം 50 ക​പ്പ​ലെ​ങ്കി​ലും ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്തം​ഭ​നം. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ലും ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ ക​ട​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് മൂ​ന്നു​മാ​സം വ​രെ നീ​ണ്ടേ​ക്കാം.

    വി​ല സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലെ​ത്താ​നും ഇ​ത്ര സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​ർ​ഥം. പ​ര​മോ​ന്ന​ത ആ​ത്മീ​യ നേ​താ​വ് അ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യെ വ​ധി​ച്ച യു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​തി​വേ​ഗം എ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​റാ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ലെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ക്കു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ യു.​എ​സ് നാ​വി​ക സേ​ന അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന പു​തി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​വും എ​ത്ര ക​ണ്ട് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കാ​ത്തി​രു​ന്ന് കാ​ണ​ണം.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി പ്ര​തി​ദി​നം 70 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ എ​ണ്ണ ഖ​ന​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ ഇ​വ​യി​ലേ​റെ​യും നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചിരിക്കുകയാണ്. എ​ണ്ണ ക​ട​ത്ത് ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ സം​ഭ​രി​ച്ചു​വെ​ക്ക​ൽ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു മാ​സ​വും ബാ​ര​ലി​ന് വി​ല 100 ഡോ​ള​റി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​ത​ന്നെ​യാ​യേ​ക്കും.

