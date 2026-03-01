Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightആയത്തുല്ല അലി...
    World
    Posted On
    date_range 1 March 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 8:21 AM IST

    ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈയുടെ മകളും മരുമകനും കൊച്ചുമകനും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    iran
    cancel
    camera_alt

    ആയത്തുള്ള അലി ഖാംനഈ

    തെഹ്റാന്‍: ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖാംനഈയോടൊപ്പം മകളും മരുമകനും കൊച്ചുമകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനടക്കം നിരവധി ഇറാനിയന്‍ മാധ‍്യമങ്ങൾ കുടുംബാഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഖാംനഈ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്.

    ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈയുടെ മകൾ, മരുമകൻ, കൊച്ചുമകൾ എന്നിവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാനിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഫാർസും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും അറിയിച്ചു.

    അതേ സമയം ഖാംനഈയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു എന്നിവർ രംഗത്തെത്തി.

    ഇതോടൊപ്പം ഇറാന്റെ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranIsreal attackAyathulla Ali KhamnayiIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Ayatollah Khamenei's daughter, son-in-law, and grandson were killed in the attack
    Similar News
    Next Story
    X