    Posted On
    date_range 19 March 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 11:31 PM IST

    വരുന്നത് ലാരിജാനിയേക്കാൾ കർക്കശക്കാരൻ; സഈദ് ജലീലി പിൻഗാമിയായേക്കും

    വരുന്നത് ലാരിജാനിയേക്കാൾ കർക്കശക്കാരൻ; സഈദ് ജലീലി പിൻഗാമിയായേക്കും
    സഈദ് ജലീലി

    തെ​ഹ്റാ​ൻ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​യു.എസ് സ​ഖ്യ​സേ​ന കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​റാ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ മേ​ധാ​വി അ​ലി ലാ​രി​ജാ​നി​യു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി സ​ഈ​ദ് ജ​ലീ​ലി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​റാ​ന്റെ സു​പ്രീം നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സ​ഈ​ദ് ജ​ലീ​ലി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പരമോന്നത നേ​താ​വ് മു​ജ്ത​ബ ഖാം​ന​ഈ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    സു​പ്രീം നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ഇ​റാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച നേ​താ​വാ​ണ് സ​ഈ​ദ് ജ​ലീ​ലി. ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ ച​ർ​ച്ചാ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ന​യ​കൈ​​കാ​ര്യ ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​യ​ള​വ് പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​പു​ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ മ​സൂ​ദ് പെ​സ​ഷ്കി​യാ​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു ജ​ലീ​ലി.

    ഇ​റാ​നി​ലെ റ​സാ​വി ഖു​റാ​സാ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മ​ഷാ​ദി​ൽ കു​ർ​ദ് വം​ശ​ജ​നാ​യ പി​താ​വി​ന്റെ​യും അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​യാ​യ മാ​താ​വി​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​യി 1965 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​നാ​ണ് ജ​ന​നം. ഇ​റാ​ൻ-​ഇ​റാ​ഖ് യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തിട്ടുണ്ട്. ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​ർ​ബ​ല 5’ ൽ ​പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ല​തു​കാ​ലി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ‘ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി’ എ​ന്ന വി​ളി​പ്പേ​രു ല​ഭി​ച്ചു. പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി നേ​ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​മാം സാ​ദി​ഖ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ‘പ്രൊ​ഫ​റ്റ്സ് ഡി​േ​പ്ലാ​മ​സി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു.

    ലാ​രി​ജാ​നി​യു​ടെ വ​ധ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ചൈ​ന

    ബെ​യ്ജി​ങ്: ഇ​റാ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ മേ​ധാ​വി അ​ലി ലാ​രി​ജാ​നി​യെ വ​ധി​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ചൈ​ന. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ലി​ൻ ജി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ തെ​ഹ്‍റാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ചൈ​ന വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തെ ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​റാ​നി​യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ളെ വ​ധി​ക്കു​ക​യും സി​വി​ലി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല’ -ലി​ൻ ജി​യാ​ൻ പി​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: Iran, World News, Ali Larijani, US Attack on Iran
    News Summary - After Larijani: Saeed Jalili reshape Iran's power balance
    Similar News
    Next Story
    X