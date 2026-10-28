84 ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീർന്നു... നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല; അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് നേട്ടം

84 ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീർന്നു... നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല; അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് നേട്ടംtext_fields
തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ 120 അംഗ കെൻസെറ്റിലേക്ക് നടന്ന നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 84.5 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ സഖ്യം 54 സീറ്റുകൾ നേടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായി ഇസ്രായേലി മാധ്യമങ്ങളും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും, സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ 61 സീറ്റുകളെന്ന കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ നെതന്യാഹു സഖ്യത്തിന് ഇനിയും ഏഴ് സീറ്റുകൾ കൂടി കുറവാണ്.
അതേസമയം, ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ശക്തമായ മുന്നേറ്റവുമായി 49 സീറ്റുകൾ നേടി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. പ്രധാനമായും അറബ് പാർട്ടികൾ 17 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയതോടെ, വരാനിരിക്കുന്ന സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ ആര് നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കനത്ത രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. ഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഇരുപക്ഷത്തിനും ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരം പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തതയില്ലാതെ നീളുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയെ തുടർന്ന് ഇസ്രായേലി കറൻസിയായ ഷെക്കലിന്റെ മൂല്യം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇടിയുകയും, ടെൽ അവീവ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തകർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഈ തിരിച്ചടി രാജ്യത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ, നെതന്യാഹു സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാനും പുതിയ വഴികൾ വെട്ടാനും തങ്ങൾ പൂർണ്ണ സന്നദ്ധരാണെന്ന് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് പാർട്ടി മേധാവി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രതിപക്ഷം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് കോപ്പുകൂട്ടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.
മറുവശത്ത്, സമീപകാല യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം ദുരിതം നേരിടുകയും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത കിർയാത് ഷ്മോന, സ്ദേറോത്ത് തുടങ്ങിയ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് പിന്തുണ നൽകിയത്. ഈ മേഖലകളിൽ പാർട്ടി തങ്ങളുടെ പഴയ ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വോട്ടെണ്ണൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സർക്കാർ ആരുടേതായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് കനത്ത ആകാംക്ഷയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ചെറിയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളും സഖ്യ ചർച്ചകളും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ നാടകീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ജനവിധി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും വലിയ ആഘാതമാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലി കറൻസിയായ ഷെക്കലിന്റെ മൂല്യം ഇടിയുകയും ടെൽ അവീവ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വലിയ തകർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.