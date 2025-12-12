Begin typing your search above and press return to search.
    മ്യാന്മർ ആശുപത്രിയിൽ വ്യോമാക്രമണം; 34 മരണം

    വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ആശുപത്രി

    ബാ​ങ്കോ​ക്ക്: മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ വി​മ​ത സാ​യു​ധ ​സേ​ന​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് നേ​രെ സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 34 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

    80 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ രോ​ഗി​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി രാ​ഖൈ​നി​ലെ മ്രൗ​ക്-​യു ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ അ​രാ​ക്ക​ൻ ആ​ർ​മി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് നേ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ 17 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളും 17 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണ്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി.

    മ്യാ​ന്മ​റി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ക​ർ​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി.

    ആക്രമണത്തിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടവും വാഹനങ്ങളും മറ്റും തകർന്നു. ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ചിതറിത്തെറിച്ച നിലയിലാണ് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ആഭ്യന്തര സംഘർഷ​ത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ആശുപത്രികളുടെയും പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു ഇത്.

    യാങ്കൂണിൽ നിന്നും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 530 കി.മീ പരിധിയിലുള്ള മ്രൗ​ക്-​യു ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ നിയ​ന്ത്രണത്തിലാണ്.

