Madhyamam
    World
    Posted On
    23 Aug 2025 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 10:21 PM IST

    മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ ക​ലാ​പ​ക്കൊ​ടി; റാഖൈ​നി​ലെ 17ൽ 14 ​ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് അ​റാകാൻ ആ​ർ​മി

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ന​​യ്പി​​ഡാ​​വ്: ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മ്യാ​ന്മ​റി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ലാ​പം. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റാഖൈ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ 17ൽ 14 ​ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പു​ക​ളും അ​റാകാൻ ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗം റാഖൈ​നി​​ലെ മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ റോ​ഹി​ങ്ക്യ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ലാ​പം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് സൈ​നി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​റാകാൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ര​ഖൈ​നി​യി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത് സൈ​ന്യം ത​ട​ഞ്ഞ​ത് 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. ഇ​വി​ട​ത്തെ 57 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന​താ​യി വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാം ഈ ​മാ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ലെ ക​ണ​ക്കി​ൽ 33 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ സൈ​ന്യം വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. 2023നും 2025 ​ജൂ​ണി​നു​മി​ട​യി​ൽ ​സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 96 കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 402 സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ലീ​ഗ് ഓ​ഫ് അ​റാകാൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് മു​ത​ൽ അ​രാ​ക​ൻ പ്ര​സ്ഥാ​നം 18നും 45​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും 18നും 25​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 70000ത്തോ​ളം പേ​രെ നി​യ​മി​ച്ച് മ്യാ​ന്മ​ർ സൈ​ന്യ​വും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ്യാ​​ന്മ​​റി​​ൽ ഡി​​സം​​ബ​​ർ 28ന് ​​പൊ​​തു​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ന​​ട​​ത്തു​​മെ​​ന്ന് സൈ​​നി​​ക ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സാ​​യു​​ധ​ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യ 21 ഗോ​​ത്ര​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ, നാ​​ഷ​​ന​​ൽ യൂ​​നി​​റ്റി ഗ​​വ​​ൺ​​മെ​​ന്റ്, പീ​​പ്ൾ​​സ് ഡി​​ഫ​​ൻ​​സ് ഫോ​​ഴ്സ് എ​​ന്നി​​വ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ബ​​ഹി​​ഷ്‍ക​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര ​യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​ന്റെ ദു​​രി​​തം നേ​​രി​​ടു​​ന്ന മ്യാ​​ന്മ​​റി​​ൽ ആ​​ഭ്യ​​ന്ത​​ര​​മാ​​യും അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര​ ത​​ല​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നും നേ​​രി​​ടു​​ന്ന ശ​​ക്ത​​മാ​​യ സ​​മ്മ​​ർ​​ദ​​ത്തെ തു​​ട​​ർ​​ന്നാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​ത്.

