നേപ്പാളിൽ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 18 മരണം; മരിച്ചവരിൽ വിദേശിയും

നേപ്പാളിൽ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 18 മരണം; മരിച്ചവരിൽ വിദേശിയുംtext_fields
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ ധാഡിങ് ജില്ലയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ ബസ് അപകടത്തിൽ 18 പേർ മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30ഓടെയാണ് സംഭവം. പൊഖാറയിൽ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന യാത്രാ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് തൃശൂലി നദിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് പൃഥ്വി ഹൈവേയിലെ ഗജുരിക്ക് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്. പൃഥ്വി ഹൈവേയിലെ അപകടം നിറഞ്ഞ വളവുകളിലൊന്നിൽ വെച്ചാണ് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടത്.
അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് 17 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 18 ആയി. 26 യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാൾ ആർമി, സായുധ പൊലീസ് സേന, നേപ്പാൾ പൊലീസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. നദിയിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്കും പുലർച്ചെയുള്ള ഇരുട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായിരുന്നു.
മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ ന്യൂസിലൻഡ് സ്വദേശിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ 26 പേരിൽ ജപ്പാൻ, നെതർലൻഡ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശ വനിതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും, അമിതവേഗതയാകാം അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടസമയത്ത് ബസിൽ എത്രപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾക്കായി നദിയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
പൊഖാറയെയും കാഠ്മണ്ഡുവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയാണ് പൃഥ്വി ഹൈവേ. ഈ പാതയിലെ തൃശൂലി നദിക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മുമ്പും നിരവധി അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാഠ്മണ്ഡുവിനെ പൊഖാറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാതയിൽ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളും കുത്തനെയുള്ള വളവുകളും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. അമിതവേഗതയാണോ അതോ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ അപകടകാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
