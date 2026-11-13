മിന്നലിന് സൂര്യനേക്കാൾ ചൂടുണ്ടോ? നീരാളിക്ക് മൂന്ന് ഹൃദയമോ?text_fields
നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കു പിന്നിലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. ആകാശം നീലയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കടലിലെ നീരാളിക്ക് ശരിക്കും മൂന്ന് ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ? മിന്നലിന് സൂര്യനേക്കാൾ ചൂടുണ്ടാകുമോ? കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സംശയങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ അത്ര നിസ്സാരമല്ല. അറിയാം, കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന മൂന്ന് ശാസ്ത്രവിശേഷങ്ങൾ.
1. ആകാശം നീലയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
നീലാകാശം കാണാത്ത ദിവസങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം വെളുത്തതാണെങ്കിൽ ആകാശത്തിന് നീലനിറം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളുടെയും ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രകാശം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വായുവിലെ ചെറിയ തന്മാത്രകളുമായി ഇടപെടുന്നു. അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിലെ നീല, വയലറ്റ് തുടങ്ങിയ കുറഞ്ഞ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള നിറങ്ങൾ മറ്റു നിറങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദിശകളിലേക്ക് ചിതറുന്നു. ഇതിനെ 'റേലി വിസരണം' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വയലറ്റിനേക്കാൾ നീലനിറത്തോട് കൂടുതൽ സംവേദനക്ഷമമായതിനാലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചില വയലറ്റ് പ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാലും ആകാശം പ്രധാനമായും നീലയായി കാണപ്പെടുന്നു.അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യോദയത്തിലും സൂര്യാസ്തമയത്തിലും ആകാശത്തിന് ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും കലർന്ന നിറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ നീലപ്രകാശത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം വഴിയിൽ ചിതറിപ്പോകുകയും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കണ്ണിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
2. നീരാളിക്ക് മൂന്ന് ഹൃദയങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാമോ?
കടലിലെ വിചിത്ര ജീവികളിലൊന്നായ നീരാളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. മനുഷ്യന് ഒരു ഹൃദയമാണുള്ളതെങ്കിൽ നീരാളിക്ക് മൂന്ന് ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്!ഇതിൽ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ചെകിളകളിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നു. അവിടെവെച്ചാണ് രക്തം ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഹൃദയം ഈ ഓക്സിജൻ ലഭിച്ച രക്തം ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു.ഇതിലും രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നീരാളിയുടെ രക്തത്തിന് നീലനിറമാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഓക്സിജൻ വഹിക്കുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഇരുമ്പാണ് പ്രധാന ഘടകം. എന്നാൽ നീരാളിയിൽ ഇതിന് പകരം ചെമ്പ് അടങ്ങിയ ഹീമോസയാനിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഓക്സിജൻ വഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് രക്തത്തിന് നീലനിറം നൽകുന്നത്.തണുത്തതും ഓക്സിജൻ കുറവുള്ളതുമായ സമുദ്രാന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു. കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരഘടന എത്ര വ്യത്യസ്തമാകാമെന്നതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്.
3. മിന്നലിന് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തേക്കാൾ ചൂടുണ്ടോ?
കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നാം. എന്നാൽ ഉത്തരം അതെ എന്നാണ്! മിന്നൽ കടന്നുപോകുന്ന വായുവിന്റെ താപനില ഏകദേശം 30,000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാം. അതേസമയം സൂര്യന്റെ ദൃശ്യമായ ഉപരിതലത്തിന്റെ താപനില ഏകദേശം 5,500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്.അതായത് മിന്നൽ കടന്നുപോകുന്ന വായു സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തേക്കാൾ പലമടങ്ങ് ചൂടാകാം.എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മിന്നലിന് എല്ലായിടത്തും ഒരേ താപനിലയാണെന്നല്ല ഇതിനർഥം. വൈദ്യുതപ്രവാഹം കടന്നുപോകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള വായു അതിവേഗം ചൂടാകുന്നതാണ് ഈ ഉയർന്ന താപനിലയ്ക്ക് കാരണം. സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തേക്കാൾ ചൂടാണെങ്കിലും സൂര്യന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ താപനില ഏകദേശം 1.5 കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്. അതിനാൽ മിന്നൽ സൂര്യനെക്കാൾ ചൂടുള്ളതാണെന്ന് പൊതുവായി പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
മിന്നൽ കടന്നുപോകുമ്പോൾ വായു പെട്ടെന്ന് വികസിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ശബ്ദതരംഗം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇടിമുഴക്കമായി കേൾക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദമാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ള ശാസ്ത്രകൗതുകങ്ങളുണ്ട് എന്നത് തന്നെ എത്ര ‘കൗതുക’കരമാണ്.