Madhyamam
    date_range 15 Oct 2025 12:37 PM IST
    date_range 15 Oct 2025 12:37 PM IST

    വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നഗരങ്ങൾ

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടിക ഓരോ വർഷവും വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിനോദസഞ്ചാരികൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതോ ആയ ചില നഗരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതക നിരക്ക്, പൊതുവായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സൂചിക, യുദ്ധം, സംഘർഷം എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ ലിസ്റ്റിൽ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നഗരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മെക്സിക്കോയിലെ നഗരങ്ങളാണ് സ്ഥിരമായി മുന്നിൽ വരുന്നത്.

    1. ആലപ്പോ

    ഒരുകാലത്ത് സിറിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവും പുരാതന ചരിത്രം, കല, സംസ്കാരം, കായികം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു ആലപ്പോ. കൊലപാതക നിരക്ക് മാത്രമല്ല, യുദ്ധവും സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ഈ നഗരത്തെ അപകടകരമാക്കുന്നത്. 2012 മുതൽ 2016 വരെ സിറിയൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയതുമായ യുദ്ധക്കളമായിരുന്നു ആലപ്പോ. ഈ സമയത്ത്, ഈ നഗരത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നഗരം എന്ന് മാധ്യമങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ, ബോംബാക്രമണങ്ങൾ, ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം നഗരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും (ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ) പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സിറിയ ഇപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധമേഖലയാണ്, വിദേശികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സുരക്ഷിതമല്ല.

    2. കാബൂൾ

    അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ കാബൂൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാബൂളിലെ പ്രധാന ഭീഷണി രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത, തീവ്രവാദം, സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. 2021ൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. വിദേശികളെയും ധനികരായ അഫ്ഗാനികളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ പൗരന്മാർക്ക് കാബൂളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കർശനമായ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്രപരമായി പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പോലും പരിമിതമാണ്.

    3. ജൂബ

    ദക്ഷിണ സുഡാന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ ജൂബ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നഗരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ജൂബയിലെ അപകടസാധ്യതയുടെ പ്രധാന കാരണം യുദ്ധം, രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത, സംഘർഷം എന്നിവയാണ്. ദക്ഷിണ സുഡാൻ ഒരു ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ രാജ്യമാണ്. ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യമെങ്ങും സുരക്ഷാ സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് വഷളാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ ജൂബയിൽ സൈന്യത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാണ്. ആയുധധാരികളായ സംഘങ്ങളുടെ ആക്രമണം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കവർച്ച, കാർജാക്കിംഗ് (വാഹനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കൽ), വീടുകയറിയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ജൂബ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാണ്.

    4. സനാ

    സനാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. സനായിലെ അപകടസാധ്യതയുടെ പ്രധാന കാരണം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധവും, രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷവും, തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുമാണ്. സനാ യെമന്‍റെ ഔദ്യോഗിക തലസ്ഥാനമാണെങ്കിലും, നിലവിൽ ഇത് ഹൂതി വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നഗരത്തിനുള്ളിലും അതിന്‍റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വ്യോമാക്രമണങ്ങളും, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും, സൈനിക സംഘട്ടനങ്ങളും പതിവാണ്. വിദേശ പൗരന്മാരെയും പ്രാദേശിക നേതാക്കളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഉയർന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയപരമായ അസ്ഥിരത കാരണം നിയമപാലനം ദുർബലമാണ്, ഇത് കൊലപാതകം, കവർച്ച, കാർജാക്കിങ് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു.

    5. കിൻഷാസ

    ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയുടെ തലസ്ഥാനമായ കിൻഷാസയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ സായുധ കവർച്ച, ആക്രമണങ്ങൾ, കാർജാക്കിങ്, വീടുകയറിയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ സാധാരണമാണ്. വിദേശ പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള എക്സ്പ്രസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. കിൻഷാസയിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും പതിവായി നടക്കാറുണ്ട്. സമാധാനപരമായി തുടങ്ങുന്ന ഇവ വളരെ വേഗത്തിൽ അക്രമാസക്തമായേക്കാം.

    6. കാർട്ടൂം

    കാർട്ടൂം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 2023 ഏപ്രിലിൽ സുഡാൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസും (SAF) റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സസും (RSF) തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്‍റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കാർട്ടൂം. ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ, വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ, വ്യാപകമായ കൊള്ളയടി, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ, യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു, ഇത് നഗരത്തിലെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. മിക്ക അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്ന് കർശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

