മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുമായി ബൂട്ട്സി; ലോകത്തിലെ 12 ഡിസ്നി തീം പാർക്കുകളും സന്ദർശിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം

മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുമായി ബൂട്ട്സി; ലോകത്തിലെ 12 ഡിസ്നി തീം പാർക്കുകളും സന്ദർശിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരംtext_fields
ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഡിസ്നി തീം പാർക്കുകളും സന്ദർശിച്ച് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരി ബൂട്ട്സി ഡാരിങ്ടൺ. വെറും 3 വയസ്സും 139 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അമേരിക്കക്കാരിയായ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി ഈ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 14ന് ഫ്രാൻസിലെ ഡിസ്നിലാൻഡ് പാരീസിൽ വെച്ചാണ് ബൂട്ട്സി തന്റെ റെക്കോർഡ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
അച്ഛൻ സ്റ്റീവ്, അമ്മ ജെസ്സ്, അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ സഹോദരൻ ബ്രിഗ്സ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് അവൾ അവസാന പാർക്കിലെത്തിയത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായുള്ള യാത്രകൾ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ടിപ്പുകളുമായി @WhereIsBriggs എന്ന പേരിൽ യാത്രാ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കുടുംബമാണ് ഇവരുടേത്. 2024 മാർച്ചിൽ ടോക്കിയോ ഡിസ്നിസീയിൽ വെച്ചാണ് ബൂട്ട്സിയുടെ ഡിസ്നി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് അവൾ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന പ്രായമായിരുന്നു.
ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവൾ ഡിസ്നിലാൻഡ് പാരീസ് സന്ദർശിച്ചു. അന്ന് ടീകപ്പ് റൈഡായിരുന്നു അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടത്. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ കുടുംബം ഹോങ്കോങ് ഡിസ്നിലാൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെ ഫ്രോസൺ റൈഡിനോട് ബൂട്ട്സിക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നി. 2025 ഒക്ടോബറിൽ കാലിഫോർണിയയിലെ ഡിസ്നിലാൻഡ് സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഡിസ്നി ഡോൾ വിപ്പ് അവൾ ആദ്യമായി രുചിച്ചത്, അത് പിന്നീട് അവളുടെ പ്രിയ വിഭവമായി മാറി.
2025 നവംബറിൽ കുടുംബം വീണ്ടും ജപ്പാനിലെത്തി, ടോക്കിയോ ഡിസ്നിലാൻഡും ഷാങ്ഹായ് ഡിസ്നിലാൻഡും സന്ദർശിച്ചു. ഷാങ്ഹായിൽ സൂടോപിയ തീം ഭക്ഷണം ബൂട്ട്സിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 2026 ജനുവരി തിരക്കേറിയ മാസമായിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിലെ നാല് ഡിസ്നി പാർക്കുകളാണ് ബൂട്ട്സി ഒറ്റ മാസത്തിൽ സന്ദർശിച്ചത്. മാജിക് കിംഗ്ഡം, എപ്കോട്ട്, ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ആനിമൽ കിംഗ്ഡം. ഇതോടെ അവൾ ആകെ കണ്ട ഡിസ്നി തീം പാർക്കുകളുടെ എണ്ണം 10 ആയി.
2026 ജൂലൈയിൽ ഡിസ്നി കാലിഫോർണിയ അഡ്വഞ്ചർ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ കാർസ് ലാൻഡ് പ്രധാന ആകർഷണമായി. ഒടുവിൽ 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഡിസ്നി അഡ്വഞ്ചർ വേൾഡ് പാരീസിലെത്തിയതോടെ 12 ഡിസ്നി തീം പാർക്കുകളും പൂർത്തിയായി. അവിടത്തെ പുതിയ ഫ്രോസൺ വേൾഡ് ബൂട്ട്സിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഡിസ്നിലാൻഡ് പാരീസിൽ വെച്ച് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർ വില്യം സിൻഡന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്.
മകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അമ്മ ജെസ്സ് പറഞ്ഞത്. 12 പാർക്കുകളും സന്ദർശിച്ചത് കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകമായ യാത്രയായിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.12 തീം പാർക്കുകൾക്ക് പുറമെ, 2026 ജൂലൈയിൽ ഹവായിയിലെ ഔലാനി ഡിസ്നി റിസോർട്ടും കുടുംബം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ടോക്കിയോ ഡിസ്നിസീയിൽ ഇഴഞ്ഞു നടന്ന കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് നാല് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് പാരീസിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയ താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബൂട്ട്സി ഡാരിങ്ടൺ.
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