ഷാർജ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം ചരിത്രപ്രേമികളുടെ സാംസ്കാരിക കേദാരം

ഷാർജ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം ചരിത്രപ്രേമികളുടെ സാംസ്കാരിക കേദാരംtext_fields
ഷാർജയുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സന്ദർശകരെ ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രം കൃത്യമായ തലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമെ, അടുത്തതലമുറയുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര സഫലമാകുകയുള്ളു എന്ന ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുതിരിഞ്ഞതാണ് ഷാർജ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം. ചരിത്രത്തെ തച്ചുടക്കാതെ, അതിൽ മായം ചേർക്കാതെ, രാജ്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ ചരിത്ര പുരുഷൻമാരുടെ ത്യാഗങ്ങളെ ത്യജിക്കാതെയുള്ള ചരിത്ര ദൗത്യം. ശിലായുഗം മുതൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദയം വരെയുള്ള മേഖലയിലെ മനുഷ്യജീവിതമാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 125,000 വർഷത്തിലേറെയായി ഷാർജയിൽ തുടർച്ചയായി ജനവാസമുണ്ടെന്ന് ഖനനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വർത്തമാനകാലത്തിനും ഭൂതകാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഹാരപ്പൻ സീലുകളുടെ സാന്നിധ്യം മേഖലയും സിന്ധുനദീതടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതുന്ന അറബ് രീതിയാണ് ഹാരപ്പൻ രചനയിലും കാണുന്നത്. അറബ് ഭാഷയുടെ വികസനത്തിൽ ഹാരപ്പൻ രീതികൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
പുരാതന നിവാസികളുടെ കഥകൾ
ചരിത്ര പ്രാധാന്യങ്ങളുടെ നാഴികക്കല്ലായ മ്യൂസിയത്തിൽ 1973 മുതൽ ഷാർജയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പുരാവസ്തുക്കളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഉണ്ട്. പുരാതന അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കർശനമായ ഉത്ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്കായി ഈ ചരിത്ര കൊട്ടാരം തുറന്ന് വെക്കുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു പാഠമാണ് ഷാർജ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്. ശിലായുഗം മുതൽ സമകാലികം വരെയുള്ള എമിറേറ്റിലെ മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ പരിണാമം പ്രദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പുരാതന വീടുകൾ, ശവക്കുഴികൾ, ശവകുടീരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദമായ പുനർനിർമ്മാണങ്ങളും 2,500 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഷാർജയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യകാല ലിഖിത ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, കിഴക്ക് സിന്ധ് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് മെഡിറ്ററേനിയൻ വരെയുള്ള മറ്റ് അറേബ്യൻ സമൂഹങ്ങളുമായും വിദൂര നാഗരികതകളുമായും പുരാതന ഷാർജയുടെ സാമൂഹികവും വ്യാപാരപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ മ്യൂസിയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പുരാതന ആയുധങ്ങൾ, ദൈനംദിന ഉപകരണങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, വ്യാപാര നാണയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ചരിത്രപരമായ രീതികളെയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ മൺപാത്ര ശേഖരം നൽകുന്നു. നാടോടികളായ ഇടയന്മാരുടെ 500ലേറെ അസ്ഥികൂടങ്ങളുള്ള ഒരു ശിലായുഗ സെമിത്തേരി പോലുള്ള പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ മ്യൂസിയത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സ്വർണ്ണം പൂശിയ കുതിര കടിഞ്ഞാൺ, ഒട്ടക ശിൽപം താഴികക്കുടം, ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ചീപ്പ് എന്നിവയും ശ്രദ്ധേയമായ പുരാവസ്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ലിറ്റിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹാൾ
ഷാർജ ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയം എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സന്ദർശകരെ അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണം ഷാർജ മ്യൂസിയംസ് അതോറിറ്റി 2022 മെയിൽ തുറന്ന ‘ലിറ്റിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹാൾ’ ആണ്.അഞ്ച് മുതൽ 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ഹാൾ, എമിറേറ്റിന്റെ പുരാതന പുരാവസ്തുക്കളെയും ചരിത്രത്തെയും ജീവസുറ്റതാക്കുന്നതിന് നൂതന രീതികളും മോഡലുകളും ഉപയോഗിച്ച് സംവേദനാത്മകവും ഉത്തേജകവുമായ അനുഭവം നൽകുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ശിലായുഗത്തിലേക്കും എ.ഡിയുടെ ആദ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലൂടെ, അവരുടെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുകയും ധാരണ വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ, ലിറ്റിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹാൾ ഷാർജയിലെ പുരാതന നിവാസികൾക്കിടയിലെ കലയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് യുവ സന്ദർശകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, അതിൽ ലിഖിത ആശയവിനിമയത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ റോക്ക് പെയിന്റിങ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യകാല മനുഷ്യരും അവർ ഇടപഴകിയ മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധവും കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെന്നും അവരുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ പാർപ്പിച്ചെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു. വേട്ടയാടൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കാൻ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ രീതികളും ചിത്രീകരിക്കുന്നു, മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോബ് ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് പുരാതന കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തോടുള്ള അവരുടെ വിലമതിപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശം
പുരാവസ്തുക്കളെയും പൈതൃകത്തെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സമഗ്ര ശ്രേണി ഷാർജ ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായനക്കാരന് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തെഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഷാർജയുടെ പുരാവസ്തുക്കൾ ചരിത്രം പറയുന്നു, മലീഹയിലെ കറൻസിയുടെ ചരിത്രം, ഷാർജ പുരാവസ്തുക്കൾ: ഷാർജ ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്യൂറേറ്റഡ് ശേഖരം, ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ പുരാതന ലിഖിതങ്ങളും രചനകളും തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്.മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ദിർഹവും 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് 10 ദിർഹവുമാണ് പ്രവേശന നിരക്ക്.
എന്നിരുന്നാലും, സ്കൂൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മുൻകൂർ റിസർവേഷനോടെ സൗജന്യ പ്രവേശനം നേടാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, വികലാംഗർ, രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പരിചാരകനോടൊപ്പം സൌജന്യമായി പ്രവേശിക്കാം. ഡിസംബർ ഒന്നിലെ അനുസ്മരണ ദിനം, ഡിസംബർ രണ്ടിലെ യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം, മെയ് 18 അന്താരാഷ്ട്ര മ്യൂസിയം ദിനം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും.
