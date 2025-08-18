Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTop Newschevron_rightവീടുകളിൽ സംരംഭം...
    Top News
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:56 AM IST

    വീടുകളിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാം;​ പഞ്ചായത്തിന്റെ​ ലൈസൻസും രജിസ്ട്രേഷനും നിർബന്ധം

    text_fields
    bookmark_border
    • 1996ലെ ​കേ​ര​ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തീ​രാ​ജ് ചട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി
    • ല​ക്ഷ്യം ത​ന​ത് വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ട​ൽ
    വീടുകളിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാം;​ പഞ്ചായത്തിന്റെ​ ലൈസൻസും രജിസ്ട്രേഷനും നിർബന്ധം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ഇ​നി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ ലൈ​സ​ൻ​സോ നി​ർ​ബ​ന്ധം. വീ​ടി​ന്റെ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സം​രം​ഭം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ വ്യാ​പാ​ര, വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കും. 1996ലെ ​കേ​ര​ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തീ​രാ​ജ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങും. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും സം​രം​ഭ​ക ലൈ​സ​ൻ​സ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കും.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ലൈ​സ​ൻ​സും പ​ര​മാ​വ​ധി ന​ൽ​കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ത​ന​ത് വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. സം​രം​ഭ​ത്തി​ലെ നി​ക്ഷേ​പം, വ​രു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഫീ​സ് നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. നേ​ര​ത്തെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ച​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ക​ഫേ, ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, കാ​റ്റ​റി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണി​ത്. വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ങ്ക് വാ​യ്‌​പ, ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങും.

    സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ കാ​റ്റ​ഗ​റി ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ക്കും. കാ​റ്റ​ഗ​റി ഒ​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ വൈ​റ്റ്, ഗ്രീ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല.

    ഇ​വ നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. റെ​ഡ്, ഓ​റ​ഞ്ച് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് കാ​റ്റ​ഗ​റി ര​ണ്ടി​ൽ. അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളം, വാ​യു എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ലൈ​സ​ൻ​സും വ​ർ​ഷം​തോ​റും പു​തു​ക്ക​ണം. ലൈ​സ​ൻ​സ് തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:registrationMandatorycommercial licensebusinessesat homePanchayat Rajpanchayat licenseTrivandrum News
    News Summary - Businesses can be started at home; Panchayat license and registration are mandatory
    Similar News
    Next Story
    X