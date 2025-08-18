Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Top News
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:34 AM IST

    ചോർന്ന കത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക്​ തലവേദന

    ചോർന്ന കത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക്​ തലവേദന
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​ചോ​ർ​ന്ന ക​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കും. പാ​ർ​ട്ടി അ​നു​ഭാ​വി ഷ​ര്‍ഷാ​ദ് പാ​ര്‍ട്ടി കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ല്‍ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ന്നൈ​യി​ല്‍ ക​മ്പ​നി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച്​ പ​ണ​മെ​ത്തി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന​താ​ണ്​​ ഒ​രു പ​രാ​മ​ർ​ശം. ഈ ​പ​ണം ഏ​ത്​ ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്ന​തും ഏ​ത്​ വ​ക​യി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു​വെ​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ​ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ യു.​കെ​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ മ​​റ്റൊ​ന്ന്. ഇ​തി​നാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ വ​രെ ​പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​തി​നാ​യി 50 ല​ക്ഷം എ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​നി​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    യു.​കെ വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​​​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചി​ല ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കാ​ര​ണം സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ഷ​ർ​ഷാ​ദ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ത്ത്​ ചോ​ർ​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ മ​ക​ന്‍റെ പേ​രാ​ണ്​ ഷ​ർ​ഷാ​ദ്​ സം​ശ​യ​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ത്ത്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ചു​വെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്​​ ​​പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന നേ​താ​ക്ക​ള്‍ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണോ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​ന്നാ​ണ്​ ചോ​ദ്യം. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ആ​രും കാ​ണാ​ത്ത മു​ഖ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക​ത്ത് മ​റ​ച്ചു​​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

