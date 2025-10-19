Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 6:48 AM IST

    ടെ​ലി സ​ർ​ജ​റി​യു​മാ​യി റോ​ബോ​ട്ട്

    ടെ​ലി സ​ർ​ജ​റി​യു​മാ​യി റോ​ബോ​ട്ട്
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ചു​വ​ടുവെ​പ്പുകൂ​ടി ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ. റോ​ബോ​ട്ടി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ആ​ദ്യ ടെ​ലി​സ​ർ​ജ​റി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി കാ​ൻ​സ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​ലെ (ആ​ർ‌.​ജി‌.​സി.‌​ഐ‌.​ആ​ർ‌.​സി) ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ.

    ആ​ർ‌.​ജി‌.​സി.‌​ഐ‌.​ആ​ർ‌.​സി​യി​ലെ ജെ​നി​റ്റോ-​യൂ​റോ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സു​ധീ​ർ റാ​വ​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് നെ​ഫ്രെ​ക്ടോ​മി എ​ന്ന വൃ​ക്ക​യി​ലെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി റോ​ബോ​ട്ട് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​ര്യം രോ​ഗി​യും റോ​ബോ​ട്ടും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ഡോ​ക്ട​ർ സു​ധീ​ർ റാ​വ​ൽ ഗു​രു​ഗ്രാ​മി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്.

    എ​യ​ർ​ടെ​ൽ 5ജി ​എ​സ്.​എ നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്കും എ​സ്.​എ​സ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ​സ് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്ര സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സി​സ്റ്റ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​ത്തുനി​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ റോ​ബോ​ട്ടി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രോ​ഗി ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ആ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ല​ണ്ട​നി​ലെ ഇ.​ആ​ർ.​യു.​എ​സ്25​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ സം​പ്രേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സ​ർ​ജ​ന്മാ​രും വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രും സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി എ​ന്ന​തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെപ്പ്

    അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ടെ​ലി​സ​ർ​ജ​റി​യു​ടെ ചു​രു​ക്കം ചി​ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ർ​മിത റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഇ.​ആ​ർ.​യു.​എ​സ്25​ലെ ത​ത്സ​മ​യ​സം​പ്രേ​ഷ​ണം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സാ​ധ്യ​ത​യും ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും ഇ​ത് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന ചെ​ല​വി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​കു​മ്പോ​ൾ മെ​ട്രോ സി​റ്റി​ക​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നോ ന​യി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യും. അ​തു​വ​ഴി രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​യും കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യ​വും കു​റ​യ്ക്കാ​നും പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

