Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:20 AM IST

    ഇ​നി എ.​ഐ ഡോ​ക്ട​റോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാം; ​ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ.​ഐ​ക​ളു​മാ​യി ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ

    ഇ​നി എ.​ഐ ഡോ​ക്ട​റോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാം; ​ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ.​ഐ​ക​ളു​മാ​യി ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ
    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യി​ലെ മ​ത്സ​രം ഇ​നി ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി പ്ര​മു​ഖ ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​ല്ലാം ‘ഹെ​ൽ​ത്ത് എ.​ഐ’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണി​ന്ന്. ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ChatGPT Health പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, അ​ന്ത്രോ​പി​ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘Claude for Healthcare’ ഉം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ സ്യൂ​ട്ടാ​ണി​തെ​ന്ന്, ആ​മ​സോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ലെ അ​​​ന്ത്രോ​പി​ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ‘മ​നു​ഷ്യ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​ക​ര​മ​ല്ല’ എ​ന്ന ജാ​മ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​കും ​‘ക്ലോ​ദ്’ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​രി​ക. സാ​ധാ​ര​ണ പൊ​തു ഉ​പ​യോ​ഗ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​​കൊ​ണ്ടു സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​രം​ഗ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം മു​ത​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി​ക്ര​മ​വും വ​രെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മ​ത്രെ. ​രോ​ഗീ ഡാ​റ്റ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ക​ട​ലാ​സു​പ​ണി​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും ​‘ക്ലോ​ദി’​ന് ക​ഴി​യും.

    ‘ക്ലോ​ദി’​ന്റെ ക​ളി​ക​ൾ

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ഭ​ര​ണ-​വൈ​ദ്യ​സേ​വ​ന സി​സ്റ്റം​സു​മാ​യി ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക്ലോ​ദ് ഫോ​ർ ​ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​റി​ന് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​വ​റേ​ജ്, ബി​ല്ലി​ങ്, സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ഭ​ര​ണ-​ഡാ​റ്റാ പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് രോ​ഗീ​പ​രി​ര​ക്ഷ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യും ഫി​റ്റ്ന​സ് പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും. നി​ല​വി​ൽ യു.​എ​സി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക്ലോ​ദ് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ന്ത്രോ​പി​ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി ഹെ​ൽ​ത്ത് v/s ക്ലോ​ദ്

    സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ക്ലോ​ദ് ഫോ​ർ ​ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ഒ​രേ​സ​മ​യം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളെ​യും ഉ​ന്നം​വെ​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും വെ​ൽ​നെ​സ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ, ​​ക്ലോ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ്, ബി​ല്ലി​ങ് സി​സ്റ്റം​സ്, ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ വ​ർ​ക് ഫ്ലോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും.

    X