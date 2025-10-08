Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:19 AM IST

    ച​ർ​മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ എ.​ഐ; ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’ മൈ ​ബ്യൂ​ട്ടി ലെ​ൻ​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ച​ർ​മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ എ.​ഐ; ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’ മൈ ​ബ്യൂ​ട്ടി ലെ​ൻ​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ദു​ബൈ: ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ച​ർ​മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ച​ർ​മ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ‘മൈ ​ബ്യൂ​ട്ടി ലെ​ൻ​സ്’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. മൈ ​ബ്യൂ​ട്ടി ലെ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി, പ​തി​നെ​ട്ടി​ല​ധി​കം പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​മ അ​ള​വു​ക​ളും നൂ​റി​ല​ധി​കം ഉ​പ അ​ള​വു​ക​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്. മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, മൈ ​ബ്യൂ​ട്ടി ലെ​ൻ​സ് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​ഭാ​ത, സാ​യാ​ഹ്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യും. ഇ​വ മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​പ് വ​ഴി അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യും. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മൈ ​ബ്യൂ​ട്ടി ലെ​ൻ​സ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​മ്നി ചാ​ന​ൽ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ന​ല്ല ക​രു​ണാ​നി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടെ​ലി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഫാ​ർ​മ​സി ഡെ​ലി​വ​റി​ക​ൾ, വെ​ൽ​ന​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹോം ​കെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ച മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ആ​പ്, ബ്യൂ​ട്ടി ലെ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ, വെ​ൽ​ന​സ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം എ​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്തെ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഡെ​ലി​വ​റി നാ​ല് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

