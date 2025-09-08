Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 6:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 6:13 AM IST

    ഇ-​സിം കാ​ൾ, പി​ന്നെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് കാ​ലി!

    ഇ-​സിം കാ​ൾ, പി​ന്നെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് കാ​ലി!
    ഒ.​ടി.​പി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ.​ടി.​എം വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​തെ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പ​ണം ക​വ​രു​ന്ന ഇ-​സിം (എം​ബ​ഡ​ഡ് സിം) ​ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പ് ക​രു​തി​യി​രി​ക്കാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ-​സിം (എം​ബ​ഡ​ഡ് സിം) ​ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ട്ടി​പ്പ് വ്യാ​പ​കം. ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന വി​ളി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ കേ​​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റും ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​മു​ഖ ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഇ-​സിം കാ​ർ​ഡ് ആ​ക്ടി​വേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് ഒ.​ടി.​പി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ.​ടി.​എം വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​തെ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പ​ണം ക​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    ത​ട്ടി​പ്പ് ഇ​ങ്ങ​നെ

    മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ സേ​വ​ന​ദാ​താ​വി​ന്‍റെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഇ-​സിം എ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​ക്ടീ​വേ​ഷ​ൻ റി​ക്വ​സ്റ്റ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ര​യു​ടെ സിം ​കാ​ർ​ഡി​ന് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു.

    ഒ​പ്പം ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള ഇ-​സിം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തോ​ടെ കോ​ളു​ക​ൾ, മെ​സേ​ജു​ക​ൾ, ഒ.​ടി.​പി മു​ത​ലാ​യ​വ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​ഒ.​ടി.‌​പി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് ഫി​സി​ക്ക​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യോ പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ൾ റീ-​സെ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ പ​ണം മു​ഴു​വ​നാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കും.

    എ​ന്താ​ണ് ഇ-​സിം

    ഇ-​സിം എ​ന്നാ​ൽ ‘എം​ബ​ഡ​ഡ് സിം’ ​ആ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സിം ​കാ​ര്‍ഡാ​ണി​ത്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സിം ​കാ​ർ​ഡി​ന് പ​ക​രം സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫോ​ണി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഡി​വൈ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ദ​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഭാ​ഗ​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍ സ്പേ​സി​ല്‍ ആ​യി​രി​ക്കും ഇ-​സി​മ്മു​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം.

    ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സിം ​പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യാ​നും ഡി​ആ​ക്ടി​വേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും ക​ണ​ക്‌​ഷ​ൻ മ​റ്റൊ​രു ഫോ​ണി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റാ​നും ക​ഴി​യും. ത​ട്ടി​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യോ ഇ​ര​യാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം 1930 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ www.cybercrime.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണം

    എ​ങ്ങ​നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​കാം?

    • പ​രി​ചി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഫോ​ൺ കോ​ളു​ക​ളും മെ​സേ​ജു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.
    • വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലി​ങ്കു​ക​ൾ മാ​ത്രം തു​റ​ക്കു​ക.
    • ഇ-​സിം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ ന​മ്പ​റാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.
    • മൊ​ബൈ​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യാ​ൽ ബാ​ങ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ക്കൗ​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.
    • പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള സി​ഗ്ന​ൽ ന​ഷ്‍ടം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക.
