മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 50 ഭാഷകളിൽ ഇനി ജെമിനി; ഗൂഗ്ൾ ക്രോമിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റ്

മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 50 ഭാഷകളിൽ ഇനി ജെമിനി; ഗൂഗ്ൾ ക്രോമിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റ്text_fields
ഇന്ത്യയിലെ ക്രോം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൂഗ്ളിന്റെ എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റായ ജെമിനി നേരിട്ട് ബ്രൗസറിൽ ലഭ്യമാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമായി ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലാൻഡ്, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സേവനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.
വെബ് പേജുകളിലെ വലിയ ലേഖനങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും സംഗ്രഹിക്കാനും, ക്വിസുകൾ തയാറാക്കാനും, ബ്രൗസർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തിരയാനും ഈ എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റ് സഹായിക്കുന്നു. ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, കന്നഡ, മലയാളം, മറാത്തി, തെലുങ്ക്, തമിഴ് തുടങ്ങിയ 50ഓളം പുതിയ ഭാഷകളെ ജെമിനി ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗ്ൾ ക്രോം ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
ഗൂഗ്ളിന്റെ ജെമിനി 3.1 LLM (ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ) ആണ് ഇതിന്റെ കരുത്ത്. മാക്, വിൻഡോസ്, ക്രോംബുക്ക് പ്ലസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും, ക്രോമിന്റെ ഐ.ഒ.എസ് (iOS) പതിപ്പിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ക്രോം ബ്രൗസറിന്റെ വലതുവശത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ജെമിനിയുടെ ചാറ്റ് പാനൽ തുറക്കും. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.
ജിമെയിൽ, മാപ്സ്, കലണ്ടർ, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ ഗൂഗ്ൾ ആപ്പുകളുമായി ജെമിനി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലെ പേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ തന്നെ ഇമെയിലുകൾ തയാറാക്കാനും അയക്കാനും സാധിക്കും. മീറ്റിങ്ങുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ചാറ്റ് പാനലിലൂടെ സാധിക്കും. യൂട്യൂബ് വിഡിയോകളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നാനോ ബനാന 2 ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ തിരിച്ചറിയാനും അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും ജെമിനിയെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോക്താവിന്റെ അനുവാദം ജെമിനി ചോദിക്കും. പെർപ്ലക്സിറ്റി, ഓപ്പൺ എ.ഐ തുടങ്ങിയ എതിരാളികൾ സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴും, ഇന്ത്യയിലെപ്പോലെ വലിയ ഉപയോക്താക്കളുള്ള വിപണികളിൽ ക്രോം വഴി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഗൂഗ്ളിന് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register