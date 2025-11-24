Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightഇന്ന് ഫൈനലിനു മുമ്പൊരു...
    Sports
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 7:28 AM IST

    ഇന്ന് ഫൈനലിനു മുമ്പൊരു ഫൈനൽ; സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ നേ​രി​ടും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ന് ഫൈനലിനു മുമ്പൊരു ഫൈനൽ; സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ നേ​രി​ടും
    cancel
    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സൂ​പ്പ​ര്‍ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ൽ ആ​വേ​ശ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കും. എ​ട്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യും മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​ണ് കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം കാ​ണി​ക​ളെ എ​ത്തി​ച്ച ടീ​മു​ക​ൾ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മും വീ​ണ്ടും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഗാ​ല​റി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഗ്രാ​ഫ് ഉ​യ​രും.

    മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ 1-1 സ്കോ​ർ തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​മാ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​വും കാ​ലി​ക്ക​റ്റും ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സി​നെ​യും ​ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യെ​യും, ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​വാ​തി​രു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക്കി​നെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ളോ​ട് സ​മ​നി​ല​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്. ഏ​ഴു​ക​ളി​ക​ളി​ൽ 14 പോ​യ​ന്റാ​ണ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്. അ​ത്ര​യും ക​ളി​ക​ളി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് 10 പോ​യ​ന്റും. എ​ട്ടു​ക​ളി​ക​ളി​ൽ 14 പോ​യ​ന്റു​ള്ള തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക്കാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. അ​ത്ര​യും ക​ളി​ച്ച് 11 പോ​യ​ന്റാ​ണ് കൊ​മ്പ​ൻ​സി​നു​ള്ള​ത്. 14 ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഇ​തു​വ​രെ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ 12 ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsSuper League Kerala
    News Summary - superleague kerala
    Similar News
    Next Story
    X