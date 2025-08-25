Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Aug 2025 7:48 AM IST
    25 Aug 2025 7:48 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: മലപ്പുറത്തിന്റെ ആശാന് വരവേൽപ്

    malappuram fc
    മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്. സി ​കോ​ച്ച് മി​ഗ്വേ​ൽ ടൊ​റൈ​റ​ക്ക് ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    മ​ഞ്ചേ​രി: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സ്പെ​യി​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മി​ഗ്വേ​ൽ ടൊ​റൈ​റ​ക്ക് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ് ന​ൽ​കി ആ​രാ​ധ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘അ​ൾ​ട്രാ​സും’ ടീം ​മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും. ക​രി​പ്പൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ത്തി​യ​ത്. പൂ​ക്ക​ളും പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ക്ല​ബ് സ്കാ​ർ​ഫു​ക​ളു​മാ​യി കൈ​യ​ടി​ച്ചും ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​രു​വി​ട്ടും ആ​രാ​ധ​ക​ർ കോ​ച്ചി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ക്ല​ബ് സ്കൗ​ട്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ഡാ​നി​ഷ് ഹൈ​ദ്രോ​സ്, നി​ധീ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​ശീ​ല​ക​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി.

    ക്ല​ബി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മി​ഗ്വേ​ൽ ടൊ​റൈ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​കി​യ സ​മ​യ​ത്തും ത​ന്നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഒ​രു​പാ​ട് ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്ല​ബ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശീ​ല​ന​വും താ​മ​സ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും. കോ​ച്ചി​നൊ​പ്പം പു​തി​യ മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

