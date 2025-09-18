കാഴ്ചപരിമിതരുടെ ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് റിസർവ് ടീമിൽ പാലക്കാട്ടുകാരിയുംtext_fields
cപാലക്കാട്: കാഴ്ചപരിമിതരുടെ വനിത ടി20 ലോകകപ്പിനായുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് റിസർവ് ടീമിൽ ഇടം നേടി പാലക്കാട് സ്വദേശി കെ. ജംഷീല. ബംഗളുരുവിൽ നടന്ന സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് ടൂർണമെന്റിലെ പ്രകടനമാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ജംഷീലക്ക് ടീമിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്നത്.
നവംബർ 11 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാഴ്ചപരിമിതരുടെ പ്രഥമ വനിത ടി20 ലോകകപ്പിനായി 16 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ച ആറ് റിസർവ് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ജംഷീല ഉൾപ്പെട്ടത്.
ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, പാകിസ്താൻ, ശ്രീലങ്ക, യു.എസ്.എ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിലും ബെംഗളൂരുവിലുമായിരിക്കും മത്സരങ്ങൾ. പാകിസ്താന്റെ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെ വേദിയിലാകും.
