Madhyamam
    18 Sept 2025 12:50 PM IST
    18 Sept 2025 12:50 PM IST

    കാഴ്‌ചപരിമിതരുടെ ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് റിസർവ് ടീമിൽ പാലക്കാട്ടുകാരിയും

    കാഴ്‌ചപരിമിതരുടെ ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് റിസർവ് ടീമിൽ പാലക്കാട്ടുകാരിയും
    ജം​ഷീ​ല

    cപാ​ല​ക്കാ​ട്: കാ​ഴ്‌​ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ വ​നി​ത ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് റി​സ​ർ​വ് ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കെ. ​ജം​ഷീ​ല. ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജം​ഷീ​ല​ക്ക് ടീ​മി​ലേ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 11 മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്‌​ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി 16 അം​ഗ ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​പ്പം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ആ​റ് റി​സ​ർ​വ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ് ജം​ഷീ​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, ഇ​ന്ത്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, യു.​എ​സ്.​എ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും ബെം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. പാ​കി​സ്താ​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തെ വേ​ദി​യി​ലാ​കും.

