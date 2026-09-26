ഇറാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യക്ക് നാലാം സ്വർണം; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കബഡിയിൽ ആധിപത്യം തുടർന്ന് പുരുഷ ടീം

ഇറാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യക്ക് നാലാം സ്വർണം; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കബഡിയിൽ ആധിപത്യം തുടർന്ന് പുരുഷ ടീംtext_fields
നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ കബഡിയിൽ ചിരവൈരികളായ ഇറാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണനേട്ടം. വാശിയേറിയ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ 40-34 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇറാന്റെ വെല്ലുവിളി മറികടന്ന് ഇന്ത്യ പൊന്നണിഞ്ഞത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ റെക്കോഡ് ഒമ്പതാം തവണയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം കബഡിയിൽ സ്വർണം നേടുന്നത്.
ഇതോടെ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ സ്വർണനേട്ടം നാലായി ഉയർന്നു. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കടുത്ത പോരാട്ടവും ആവേശവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഫൈനൽ മത്സരം. ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങൾ കടുത്ത ആക്രമണോത്സുകത പുറത്തെടുത്ത പോയിന്റ് പോരാട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും മത്സരം ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പക്വതയാർന്ന കളി പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യ ഇറാന്റെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫൈനലിന്റെ ആവർത്തനമായ പോരാട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ വനിതാ വിഭാഗം കബഡി ഫൈനലിലും ഇന്ത്യ ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 37-34 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ കബഡി ടീം നേടുന്ന നാലാം സ്വർണമാണിത്. ഇടവേളയിൽ 22-16ന് മുന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഇറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ പ്രതിരോധം ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തി ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
കബഡിയിലെ ഇരട്ട സ്വർണത്തിന് പുറമെ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടങ്ങളുമുണ്ടായി. പുരുഷന്മാരുടെ മാരത്തണിൽ 2:11:37 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് സാവൻ ബർവാൾ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. 44 വർഷത്തിനിടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മാരത്തണിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലാണിത്. ഈ പ്രകടനത്തോടെ പുതിയ ദേശീയ റെക്കോഡും താരം കുറിച്ചു. വനിതകളുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 പൊസിഷൻസ് ടീം ഇനത്തിൽ തിലോത്തമ സെൻ, വിദർശ വിനോദ്, ആഷി ചൗക്സി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘവും ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടി.
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