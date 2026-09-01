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    ‘മറ്റൊരു മെസ്സിയെ കണ്ടെത്താനാകില്ല’; അർജന്റീന ഇതിഹാസത്തിന്റെ വിരമിക്കലിൽ ഐ.എം. വിജയൻ

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    ‘മറ്റൊരു മെസ്സിയെ കണ്ടെത്താനാകില്ല’; അർജന്റീന ഇതിഹാസത്തിന്റെ വിരമിക്കലിൽ ഐ.എം. വിജയൻ
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    തൃശൂർ: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബാൾ ആരാധകർക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഐ.എം. വിജയൻ. അർജന്റീന ആരാധകരെ മാത്രമല്ല, ഫുട്ബാളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങൽ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മറ്റൊരു താരത്തെ കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്നും വിജയൻ പറഞ്ഞു.

    ആഗസ്റ്റ് 31ന് 39-ാം വയസ്സിലാണ് മെസ്സി രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അർജന്റീനക്കായി ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സി, ദേശീയ ടീമിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ബാലൺ ഡി ഓർ ഉൾപ്പെടെ ഫുട്ബാളിലെ പ്രധാന വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ ഭാഗമാണ്.

    മെസ്സിയുടെ പിതാവ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സ്ഥിരമായി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയിരുന്ന കാര്യം ഓർമിപ്പിച്ച വിജയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം മെസ്സിയുടെ വിരമിക്കൽ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    കളിക്കളത്തിലെ മികവിന് ഇപ്പോഴും കുറവില്ലാത്ത താരമാണ് മെസ്സിയെന്നും വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇന്റർ മയാമിയുടെ അടുത്തിടെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നാല് ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, ലൂയിസ് സുവാരസിന് ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രായം കൂടിയെങ്കിലും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള കഴിവ് മെസ്സിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും വിജയൻ പറഞ്ഞു.

    മെസ്സിക്ക് പകരക്കാരനായി ആരെത്തുമെന്നത് പറയാനാകില്ലെന്നും അർജന്റീന ജേഴ്സിയിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ കാണാനാകില്ലെന്നതാണ് ആരാധകരുടെ വലിയ നിരാശയെന്നും വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. മെസ്സിയുടെ പൈതൃകത്തെ അർജന്റീന ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയുമായി അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തു. മറഡോണക്ക് ശേഷം ആരായിരിക്കും അർജന്റീനയുടെ അടുത്ത വലിയ താരം എന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് മെസ്സി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുവന്നത്. മെസ്സിയെപ്പോലെ മറ്റൊരു താരം ഇനി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെന്നും വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - IM Vijayan On Messi Retirement
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