Madhyamam
    Football
    Posted On
    15 Nov 2025 5:24 PM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 6:03 PM IST

    അണ്ട‌‌ർ 17 ലോകകപ്പ്: പെഡ്രോ, നീയാണ് രക്ഷകൻ

    -പരാ​ഗ്വെയെ കീഴടക്കി ബ്രസീൽ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക്
    അണ്ട‌‌ർ 17 ലോകകപ്പ്: പെഡ്രോ, നീയാണ് രക്ഷകൻ
    ജാവോ പെ​ഡ്രോ

    ദോഹ: ജാവോ പെ​ഡ്രോ, ഈ പേര് ഓർത്തുവെക്കുക. ജൂലിയോ സീസർ, ആലിസൺ ബെക്കർ, ക്ലൗഡിയോ ടഫറൽ, ​ഗിൽമ‌ർ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ വല കാത്ത ബ്രസീലിന്റെ ​ഗോൾ കീപ്പിങ് ​ഗ്ലൗ ഇനി പെഡ്രോയുടെ കൈകളിലേക്കെത്തിയാലും അതിശയിക്കാനില്ല. സമ്മർദങ്ങളെ നേരിടാൻ 17 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരന് എത്രത്തോളം കഴിയുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിലെ ബ്രസീൽ-പരാ​ഗ്വേ നോക്കൗട്ട് മത്സരം കണ്ടാൽ മതിയാകും.

    കൗമാര ലോകകപ്പിലെ നിർണായക നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ റെഡ് കാർഡ് വഴങ്ങി 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ പരാ​ഗ്വേക്ക് കാനറികളെ തളക്കാനായില്ല. പെനാൽറ്റിയിലൂടെ പരാ​ഗ്വേയെ കീഴടക്കി അണ്ടർ17 ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോ​ഗ്യത നേടിയ ബ്രസീൽ ടീമിന് കരുത്തായയും ​ഗോൾ കീപ്പർ പെഡ്രോയുടെ കരങ്ങളാണ്. വളർന്ന് വരുന്ന ബ്രസീൽ ടീമിന്റെ ഭാവിവാ​​ഗ്ദാനമാണ് ഈ പതിനേഴുകാരൻ.

    കളിയുടെ എട്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പ്രതിരോധ താരം വിക്ടർ ​ഹു​ഗോ റെഡ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ​ഗോൾ വഴങ്ങാതിരിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബ്രസീൽ 90 മിനിറ്റും കളിച്ചത്. എന്നാൽ 90ാം മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ് അധിക സമയത്തിൽ പരാ​ഗ്വേക്ക് ലഭിച്ച ​ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ആ ഷോട്ട് തടുത്തതോടെയാണ് ജാവോ പെ​ഡ്രോ എന്ന രക്ഷകന്റെ പിറവി. ​നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞും ഇരു ടീമുകളും ​ഗോൾ രഹിത സമനില പാലിച്ചതോടെ അധിക സമയമില്ലാതെ മത്സരം നേരെ പെനാൽറ്റിയിലേക്ക്. അഞ്ച് പെനാൽറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇരുവരും നാല് വീതം വലയിലാക്കി സമാസമം. ഒടുവിൽ പരാ​ഗ്വേയുടെ ഏഴാമത്തെ പെനാൽറ്റി ബ്രസീൽ ​ഗോളി പെഡ്രോ തടയുകയും കാനറികൾ വലകുലുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ജയം കൈപ്പിടിയൽ.

    നിർണായകമായ മൂന്ന് പെനാൽറ്റിയാണ് ബ്രസീൽ ​ഗോളി ജാവോ പെ​ഡ്രോ തടഞ്ഞിട്ടത്. ഞാനിവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെയുണ്ടാകും ഒരു പന്തും എന്നെ ഭേദിച്ച് വലക്കുലുക്കില്ല. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറിയ ആ 17കാരന്റെ വിജയാഹ്ലാദം കണ്ടുനിന്ന കാണികളും കോരിത്തരിച്ചുപോയി. ഇത് ബ്രസീലാണ്, ഈ ടീമിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും തളർത്താനാകില്ല, ഫുട്ബാൾ അവരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്, കളിക്കളത്തിൽ അവർക്ക് ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂ, ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിൽ നവംബർ 18ന് ഫ്രാൻസിനെതിരെയാണ് ബ്രസീലിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരം.

    TAGS:UNDER-17 WORLD CUPpenalty shootoutQatar NewsBrazil vs Paraguay
    News Summary - Under-17 World Cup: Brazil advances to the pre-quarterfinals after defeating Paraguay
