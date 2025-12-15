Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightസൂപ്പർ ലീഗ് കേരള:...
    Football
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:57 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: രണ്ടാം സെമി ഇന്ന്; മാജിക്കിന് മലപ്പുറം ചാലഞ്ച്

    text_fields
    bookmark_border
    Super League Kerala,Second,semi-final,Malappuram,challenge, സൂപ്പർലീഗ്, മലപ്പുറം, സെമിഫൈനൽ, തൃശൂർ
    cancel
    camera_alt

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ എ​ഫ്.​സി താ​രം പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്റെ ഗോ​ൾ ശ്ര​മം ത​ട​യു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഗോ​ൾ കീ​പ്പർ

    അ​ൽ​കേ​ഷ് രാ​ജ്  

    തൃ​ശൂ​ർ: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റാ​ണ് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യം. തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക.​ലീ​ഗ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​വ​ർ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം തൃ​ശൂ​രി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ലീ​ഗി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യു​മാ​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി വെ​റും ഏ​ഴു ഗോ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടീം ​വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മെ​യ്‌​ൽ​സ​ൺ ആ​ൽ​വ​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ക​രു​ത്ത്. ആ​ൽ​വ​സി​നൊ​പ്പം സെ​ന്റ​ർ ബാ​ക്കാ​യി തേ​ജ​സ് കൃ​ഷ്ണ​യും വി​ങ് ബാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി ബി​ബി​ൻ അ​ജ​യ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ല​പ്പു​റം മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര വി​യ​ർ​ക്കും. ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നെ​തി​രാ​യ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം വി​ശ്ര​മം അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ണ് കോ​ച്ച് ആ​ന്ദ്രേ ചെ​ർ​ന​ണി​ഷോ​വ് അ​ന്ന് ടീ​മി​നെ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. പൂ​ർ​വാ​ധി​കം ശ​ക്തി​യോ​ടെ​യാ​കും തൃ​ശൂ​ർ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ക.

    10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 18 ഗോ​ളു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ മ​ല​പ്പു​റം, ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഗോ​ൾ​വ​ല നി​റ​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള ക​രു​ത്തു​റ്റ അ​റ്റാ​ക്കി​ങ് നി​ര​യു​മാ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സീ​സ​ണി​ൽ എ​ട്ടു ഗോ​ളു​ക​ളു​മാ​യി ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ജോ​ൺ കെ​ന്ന​ഡി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്റ്റാ​ർ സ്‌​ട്രൈ​ക്ക​ർ റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ ഫോ​മി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്നാ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധം പാ​ടു​പെ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ഇ​ഷാ​ൻ പ​ണ്ഡി​ത​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു. തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര​യും ത​മ്മി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​കും ശ​ക്ത​ന്റെ ത​ട്ട​കം ഇ​ന്ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sports NewsThrissurMalappuram FC
    News Summary - Super League Kerala: Second semi-final today; Magic faces Malappuram challenge
    Similar News
    Next Story
    X