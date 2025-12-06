Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:38 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; പയ്യനാട്ടെ പൂരത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; പയ്യനാട്ടെ പൂരത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി
    മ​ഞ്ചേ​രി: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ പ​യ്യ​നാ​ട്ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലോ​ങ് വി​സി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. സ്വ​ന്തം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ തോ​ൽ​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നേ​റ്റം.

    അ​ഞ്ചു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു ജ​യ​വും മൂ​ന്നു സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ സ​മ്പാ​ദ്യം. പ​ത്തു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 14 പോ​യ​ന്‍റ് നേ​ടി​യാ​ണ് ടീം ​സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു പോ​യ​ന്‍റും ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ സെ​മി കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്താ​യ ടീം ​ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ടി​മു​ടി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നും ടീ​മി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. തൃ​ശൂ​രി​നെ ഒ​റ്റ ഗോ​ളി​ന് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റം ലീ​ഗി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ടാം വ​ര​വ് ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ​യാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​ൾ സ്കോ​റ​ർ.

    ടീ​മി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ നാ​ലു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ചു. മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഡ​ർ​ബി​യി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വാ​ണ് ടീം ​ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന​ശേ​ഷം ര​ണ്ടു മി​നി​റ്റി​നി​ടെ ര​ണ്ടു ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം 3-3 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ന് സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്.

    നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സും ആ​തി​ഥേ​യ​രെ 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യെ 4-2ന് ​ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം ക​ള​റാ​ക്കി​യ​ത്. ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന​ശേ​ഷം നാ​ലു ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഗാലറിയിലെത്തിയത് 88,719 കാണികൾ

    പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അഞ്ചു മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ 88,719 കാണികളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്. കാലിക്കറ്റുമായി നടന്ന മലബാർ ഡെർബിയിലാണ് കൂടുതൽ ആരാധകർ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്- 22,956 പേർ. നാലാം മത്സരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെതിരെ 21,426 പേരും പയ്യനാട്ടെത്തി. തൃശൂരിനെതിരെ 14,236, കണ്ണൂരിനെതിരെ 17,427, അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊച്ചിക്കെതിരെ 12,674 പേരും ഗാലറിയിലെത്തി. എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ കാണികളെത്തി.

    ഈസ്റ്റ് ഗാലറിയെ ഇളക്കിമറിച്ച് മലപ്പുറത്തിന്‍റെ ആരാധക കൂട്ടായ്മയായ ‘അൾട്രാസും’ ടീമിന് പിന്തുണയേകി. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായി 15 ഗോളും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പിറന്നു. ഇതിൽ ഒമ്പതും ആതിഥേയരുടെ വകയായിരുന്നു. കാലിക്കറ്റിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിലും കൊച്ചിക്കെതിരെ നടന്ന അവസാന മത്സരത്തിലും ആറു ഗോൾ പിറന്നു. മലപ്പുറത്തിനായി ബ്രസീലിയൻ താരം ജോൺ കെന്നഡിയുടെ ഹാട്രിക്കിനും സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയായി. ആദ്യ സീസണിൽ പത്തു മത്സരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഡിയം വേദിയായിരുന്നു. മലപ്പുറത്തിന് പുറമെ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സിയുടെ കൂടി ഹോം ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു.

    TAGS:Football Newssecond seasonSuper League KeralaMalappuram FC
