    date_range 18 Oct 2025 7:26 AM IST
    date_range 18 Oct 2025 7:26 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ നാളെ മലബാർ എൽക്ലാസിക്കോ

    മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    മ​ഞ്ചേ​രി: ആ​ദ്യ​സീ​സ​ണി​ലെ തോ​ൽ​വി​ക്കു പ​ക​രം ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യും വീ​ണ്ടും മ​ല​ർ​ത്തി​യ​ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യും എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ല​ബാ​ർ എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ. സൂ​പ്പ​ർ സ​ൺ​ഡേ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ലീ​ഗി​ലെ വ​മ്പ​ന്മാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 7.30നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്. ക​രു​ത്ത​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യാ​ണ് കോ​ച്ച് മി​ഗ്വേ​ൽ കോ​റ​ൽ ടൊ​റൈ​റ​യും സം​ഘ​വും വീ​ണ്ടും ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ടീ​മി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം ഹോം ​മ​ത്സ​രം​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യാ​ക​ട്ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യോ​ടേ​റ്റ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക്ഷീ​ണം തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ക​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ലീ​ഗി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി​യ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നു മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ എം.​എ​ഫ്.​സി പ​ഴ​യ തോ​ൽ​വി​ക്ക് പ​ക​രം​ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം തോ​ൽ​വി​യ​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ന്ന് ഇ​ര​ട്ട​ഗോ​ൾ നേ​ടി മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ട്ട ഗ​നി അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഗം, ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ താ​ര​മാ​ണ്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 2-1 എ​ന്ന സ്കോ​റി​നാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം വീ​ണ​ത്.

    മു​ന്നേ​റാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം

    3-5-2 ശൈ​ലി​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​കും മ​ല​പ്പു​റം കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ നേ​രി​ടു​ക. മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ​യും അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖും ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടും. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ക​ളി മെ​ന​യാ​ൻ സ്പാ​നി​ഷ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഫ​ക്കു​ണ്ടോ ബ​ല്ലാ​ർ​ഡോ, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഐ​റ്റ​ർ അ​ൽ​ദാ​ലൂ​ർ, മൊ​റോ​ക്കോ താ​രം ബ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഗ​നി നി​ഗ​വും പി.​എ. അ​ഭി​ജി​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കു, നി​ഥി​ൻ മ​ധു, ജി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​കും പ്ര​തി​രോ​ധ ചു​മ​ത​ല.

    ക്രോ​സ് ബാ​റി​നു മു​ന്നി​ൽ ചോ​രാ​ത്ത കൈ​ക​ളു​മാ​യി കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​മു​ണ്ടാ​കും. ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു ഗോ​ൾ​പോ​ലും വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ന്നും​സേ​വു​ക​ളു​മാ​യി അ​സ്ഹ​ർ ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​വു​മാ​യി. ജോ​ൺ കെ​ന്ന​ഡി​യും റി​ഷാ​ദ് ഗ​ഫൂ​റും അ​ഖി​ൽ പ്ര​വീ​ണും പ​ക​ര​ക്കാ​രാ​യി എ​ത്തും. ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഓ​രോ ജ​യ​വും സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി നാ​ലു പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റം ലീ​ഗി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണ്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്താം.

    ക​രു​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്

    മു​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​പ്പോ​ലെ 4-4-2 ശൈ​ലി​യാ​യി​രി​ക്കും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് കോ​ച്ച് എ​വ​ർ അ​ഡ്രി​യാ​നോ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. മു​ൻ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് താ​രം പ്ര​ശാ​ന്തും കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ താ​രം സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ റി​ങ്ക​ണും മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പെ​രേ​ര​യും ഹെ​ർ​നാ​ൻ ബോ​സോ​യും ഘാ​ന താ​രം റി​ച്ചാ​ർ​ഡും ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​നു കീ​ഴി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഗ്ലൗ ​ജേ​താ​വ് ഹ​ജ്മ​ൽ സ​ക്കീ​റും ടീ​മി​ന്‍റെ ക​രു​ത്താ​ണ്. യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഷ​ഫും ജ​ഗ​ന്നാ​ഥും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്. വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ന് പോ​യ​ന്‍റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

