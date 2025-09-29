Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഎ.​എ​ഫ്.​സി...
    Football
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:15 AM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2 ഇ​റാ​നി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോഹൻ ബ​ഗാ​ൻ പി​ന്മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ‍യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണി​ത്
    match in Iran,Tabriz,Tractor FC,safety concerns,security advisory, മോഹൻബഗാൻ, ഇറാൻ,
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2ൽ ​ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ടീ​മി​നെ​തി​രാ​യ എ​വേ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സ്. ബ​ഗാ​നി​ലെ ആ​റ് വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണി​ത്.

    ഇ​റാ​നി​ലെ സെ​പ​ഹാ​ൻ എ​സ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കേ​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പി​ന്മാ​റ്റം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ടീം ​ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്രാ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റ് വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ​യും ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ബ​ഗാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ‘ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി പ​ല​ത​വ​ണ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു ഉ​റ​പ്പും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ളി​ക്കാ​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്റ്റാ​ഫും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം, യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു. സ്വ​ന്തം സു​ര​ക്ഷ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന്യാ​യ​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടാ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും കാ​യി​ക ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്’ -ക്ല​ബ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Iranmohan baganWest Asian Football Federation
    News Summary - Mohun Bagan withdraws from AFC Champions League 2 match in Iran
    Similar News
    Next Story
    X