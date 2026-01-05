Begin typing your search above and press return to search.
    പോ​കേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് പോ​കാം; താ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നാ​വാ​തെ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്

    പോ​കേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് പോ​കാം; താ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നാ​വാ​തെ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്
    കൊ​ച്ചി: പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പോ​കാം, ഇ​താ​ണ് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ ന​യ​മെ​ന്നു തോ​ന്നും ടീ​മി​ലെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ ക​ളി​ക്കാ​ർ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി ക​ളം വി​ടു​ന്ന​തു കാ​ണു​മ്പോ​ൾ. ഇ​ത്ത​വ​ണ സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗ് ന​ട​ക്കു​മോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ല​രും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ക​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ ക്ല​ബു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഡ്രി​യാ​ൻ ലൂ​ണ​യും പി​ന്നാ​ലെ സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ നോ​ഹ സ​ദോ​യി​യും ടീ​മി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി.

    ടീ​മി​ന്‍റെ നെ​ടും​തൂ​ണു​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ക​ളം വി​ടു​മ്പോ​ൾ ‘പ​ണ്ടേ ദു​ർ​ബ​ല’​യാ​യ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ലി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി ടീ​മി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ വ​ന്ന സ്പാ​നി​ഷ് സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ കോ​ൾ​ദോ ഒ​ബെ​യ്റ്റ, സെൻറ​ർ ബാ​ക്ക് യു​വാ​ൻ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ​ത്തി​യ മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ ദു​ഷാ​ൻ ല​ഗാ​റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണി​വ​ർ. ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ ഇ​വ​രും ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ലെ ‘പ​ണി’ നി​ർ​ത്തി​യേ​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ ഗോ​ള​ടി യ​ന്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ജീ​സ​സ് ജെ​മി​നി​സ്, പ്ര​തി​രോ​ധ ഭ​ട​ൻ മി​ലോ​സ് ഡ്രി​ൻ​സി​ച്ച്, ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​ക​പ്പി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ച പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ താ​രം തി​യാ​ഗോ ആ​ൽ​വ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ടീം ​വി​ട്ട മ​റ്റു വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ങ്ങു​ന്ന ക​പ്പ​ലാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​തി​യും പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​യ​ത്. സീ​സ​ൺ ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ന്നു​മൂ​ടി​യ ക്ല​ബ് താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, സാ​ല​റി ക​ട്ടും മ​റ്റു ചെ​ല​വു ചു​രു​ക്ക​ലു​മെ​ല്ലാം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തു. സീ​സ​ണി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ത​ഥൈ​വ. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രി​യ​ർ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ല്ലാ​ത്ത താ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​മാ​റു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന് ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വ​ൻ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​വും. മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ടീം ​വി​ട്ട​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി. ടീ​മി​ലെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രും ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ ഇ​തി​ന​കം വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​വ​രു​മാ​യ ലൂ​ണ, ജെ​മി​നി​സ്, നോ​ഹ തു​ട​ങ്ങി‍യ​വ​രെ പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ക​രം പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​വ​ർ ടീ​മു​മാ​യും കേ​ര​ള​വു​മാ​യും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നും മ​റ്റും സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ശ്നം.

