Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:01 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:01 PM IST

    ഹാ... നോഹയും പോയി; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽനിന്ന് സദോയിയും പുറത്തേക്ക്

    ഹാ... നോഹയും പോയി; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽനിന്ന് സദോയിയും പുറത്തേക്ക്
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ ഭാ​വി തു​ലാ​സി​ലാ​ടു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം ഭാ​വി നോ​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്. സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​റാ​യ നോ​ഹ സ​ദോ​യി​യാ​ണ് ക​ളം​വി​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ൺ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ ക്ല​ബി​ലേ​ക്കാ​ണ് മൊ​റോ​ക്ക​ൻ താ​ര​മാ​യ നോ​ഹ പോ​വു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഡ്രി​യാ​ൻ ലൂ​ണ​യും സ​മാ​ന​മാ​യി ലോ​ൺ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ ക്ല​ബി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യി​രു​ന്നു.

    നോ​ഹ​യും ക്ല​ബും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ക​രാ​റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് താ​രം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നും 2025-26 സീ​സ​ണി​ൽ വി​ദേ​ശ ക്ല​ബി​നു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന നോ​ഹ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ മാ​ത്രം 19 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക​യും ഏ​ഴ് ഗോ​ളു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    തീ​രു​മാ​നം ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ര​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് നോ​ഹ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ന്റെ ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തി​ന് ഒ​രു വി​രാ​മ​മി​ടു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ന്നും ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും താ​രം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് എ​ന്നെ​ന്നേ​ക്കു​മാ​യി വി​ട​പ​റ​യ​ല​ല്ല, ‘ഉ​ട​ൻ കാ​ണാം’ എ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. സ്നേ​ഹ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വും ന​ൽ​കി പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ കു​റി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:ISLKerala BlastersNoah Sadaoui
    News Summary - Moroccan winger Noah Sadaoui leaves Kerala Blasters amid ISL crisis
