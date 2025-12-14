Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    14 Dec 2025 11:53 PM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 11:53 PM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള: കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ക​ണ്ണൂ​ർ വാരിയേഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള: കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ക​ണ്ണൂ​ർ വാരിയേഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ
    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി- ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് -ചിത്രം: പി. ​സ​ന്ദീ​പ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യെ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 71 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ട​ന്ന​ത്. ബോ​ക്‌​സി​ന​ക​ത്ത്നി​ന്ന് അ​സി​യ​ര്‍ ഗോ​മ​സി​നെ റി​യാ​സ് ഫൗ​ള്‍ ചെ​യ്ത​തി​ന് ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ല്‍റ്റി ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​ര​ൻ സി​നാ​ന്‍ ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ര്‍ മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 19ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ല്‍, ഇ​ന്ന​ത്തെ തൃ​ശൂ​ർ-​മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി- മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്‌.​സി ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളു​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    ആ​റാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ത​ന്നെ ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ മ​ധ്യ​നി​ര​താ​രം ല​വ്‌​സാം​ബ​യ്ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ ഫൗ​ള്‍ ചെ​യ്ത​തി​ന് മ​ഞ്ഞ കാ​ര്‍ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. ഏ​ഴാം മി​നി​റ്റി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മു​ത​ലാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.13 ാം മി​നി​റ്റി​ലും കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. 14 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​ന് മി​ക​ച്ചൊ​രു അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. 22 ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കാ​ര​ൻ സ​ച്ചു സി​ബി പ​രി​ക്ക് പ​റ്റി പു​റ​ത്തേ​ക്ക്. പ​ക​രം ഷ​ഹ​ബാ​സ് ഇ​റ​ങ്ങി. 26 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഷ​ഹ​ബാ​സി​ന് സി​നാ​നെ ഫൗ​ള്‍ ചെ​യ്ത​തി​ന് മ​ഞ്ഞ കാ​ര്‍ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. 39 ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ സി​നാ​നെ ഫൗ​ള്‍ ചെ​യ്ത​തി​ന് കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ റി​ച്ചാ​ര്‍ഡി​ന് മ​ഞ്ഞ കാ​ര്‍ഡ് ല​ഭി​ച്ചു. 43 ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് വീ​ണ്ടും മ​ഞ്ഞ​കാ​ര്‍ഡ്. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ല്‍ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്ക് മൂ​ര്‍ച്ഛ കൂ​ട്ടാ​ന്‍ റി​ന്‍ഗ​നെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ​യും പി​ന്‍വ​ലി​ച്ച് ബോ​വാ​സോ​യെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഖി​നെ​യും ഇ​റ​ക്കി. 71ാം മി​നി​റ്റി​ലെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗോ​ള്‍ കീ​പ്പ​ര്‍ ഹ​ജ്മ​ല്‍ പ​ന്ത് ഡൈ​വി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ത​ട്ടി​യ​ക​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും പോ​സ്റ്റി​ൽ ത​ട്ടി ഗോ​ളാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

