Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightസൂപ്പർ സലാഹ്...
    Football
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:18 PM IST

    സൂപ്പർ സലാഹ് എക്സ്ട്രാ! ഈജിപ്തും നൈജീരിയയും ക്വാർട്ടറിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സൂപ്പർ സലാഹ് എക്സ്ട്രാ! ഈജിപ്തും നൈജീരിയയും ക്വാർട്ടറിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    റബാത്ത് (മൊറോക്കോ): ആഫ്രിക്ക കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫുട്ബാളിൽ കരുത്തരായ ഈജിപ്തും നൈജീരിയയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈജിപ്ത് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിന് ബെനിനെയും നൈജീരിയ മറുപടിയില്ലാത്ത നാലെണ്ണത്തിന് മൊസാംബിക്കിനെയും തോൽപിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്ത് 1-1ൽ കലാശിച്ച കളിയുടെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ രണ്ട് ഗോൾ നേടിയാണ് മുഹമ്മദ് സലാഹും സംഘവും ജയം പിടിച്ചത്.

    ഗോൾ രഹിതമായ മണിക്കൂറിനു ശേഷം 69ാം മിനിറ്റിൽ മർവാൻ ആത്തിയയിലൂടെ ഈജിപ്ത് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. എന്നാൽ, 83ാം മിനിറ്റിൽ തിരിച്ചടി. ജോഡൽ ഡൊസൂവായിരുന്നു ബെനിന്റെ സ്കോറർ. അധിക സമയത്തെ കളി തുടങ്ങി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ യാസിർ ഇബ്രാഹിം ഈജിപ്തിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ജയമുറപ്പിച്ചിരിക്കെ, സലാഹിന്റെ ഗോളുമെത്തി. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ ഇൻജുറി ടൈമിലാണ് സൂപ്പർ താരം സ്കോർ ചെയ്തത്. അതേസമയം, നൈജീരിയക്കായി സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ വിക്ടർ ഒസിമൻ (25, 47) ഇരട്ട ഗോൾ നേടി. അഡമോല ലുക്മാനും (20) അഡോർ ആഡംസുമായിരുന്നു (75) മറ്റു സ്കോറർമാർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mohamed SalahAfrica Cup Of NationsEgypt Football Team
    News Summary - Egypt and Nigeria advance to Africa Cup of Nations quarterfinals
    Similar News
    Next Story
    X