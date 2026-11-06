ഇങ്ങനെയൊരു വിടവാങ്ങൽ നിങ്ങൾ അർഹിച്ചിരുന്നില്ല!text_fields
കാൽപ്പന്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസങ്ങളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലയണൽ മെസ്സിയും ഒരേ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിന്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, ഇരുവരുടെയും വിടവാങ്ങലുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് കായിക ലോകത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. അർജന്റീനയെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകളിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ നിന്ന് രാജകീയമായി വിടപറഞ്ഞപ്പോൾ, പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീം കോച്ച് ജോർജ് ജീസസുമായുള്ള കടുത്ത കലഹത്തിനൊടുവിൽ നിരാശയോടെയും അസ്വാരസ്യങ്ങളോടെയുമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്റെ വിഖ്യാതമായ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് തിരശ്ശീലയിട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച വികാരാധീനമായ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് 41-ാം വയസ്സിൽ റൊണാൾഡോ തന്റെ വിരമിക്കൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദേശീയ ടീമിനായി മൂന്ന് പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുകയും പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനാവുകയും (146 ഗോളുകൾ) ചെയ്ത റൊണാൾഡോയ്ക്ക്, ഒടുവിൽ പിഴയും വിലക്കും നേരിട്ടുകൊണ്ട് ദേശീയ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നത് ഒരു ഇതിഹാസത്തിന് ചേർന്ന പര്യവസാനമായില്ലെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
കോച്ചുമായുള്ള തർക്കവും പിണങ്ങിപ്പോക്കും: റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കയ്പ്പേറിയ അന്ത്യം
സെപ്റ്റംബറിൽ നോർവേയ്ക്കെതിരായ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് റൊണാൾഡോയും കോച്ച് ജോർജ് ജീസസും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത പരസ്യമായത്. മത്സരത്തിൽ 30 മിനിറ്റ് കളിപ്പിക്കാമെന്ന് കോച്ച് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും എന്നാൽ പകരക്കാരനായി വാം-അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കളത്തിലിറക്കാതെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചതായും റൊണാൾഡോ ആരോപിച്ചു. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ജീസസ് ഈ പിഴവ് പരസ്യമായി സമ്മതിക്കണമെന്ന് റൊണാൾഡോ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോച്ച് അതിന് വിസമ്മതിച്ചതോടെ താരം ക്യാമ്പ് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നേരിയ പിഴയും വിലക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ 700 ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആരാധകരുമായി ടീം രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച റൊണാൾഡോയുടെ നീക്കം സുവർണ തലമുറയുള്ള പോർച്ചുഗീസ് ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി.
പതനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ: 2022 ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ റൊണാൾഡോയുടെ റോൾ ചർച്ചയായിരുന്നു. യൂറോ 2024-ൽ ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനാകാതെ കണ്ണീരോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്ന താരം, ഈ വർഷം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ചരിത്രം കുറിച്ചെങ്കിലും, ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്ന വിവാദങ്ങൾ ടീമിന് വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
അവസാന നിമിഷം വരെ തിളങ്ങി മെസ്സി; അർജന്റീനയുടെ രാജാവ്
റൊണാൾഡോ പകരക്കാരന്റെ ബെഞ്ചിലും തർക്കങ്ങളിലും പെട്ടുപോയപ്പോൾ, 39-ാം വയസ്സിലും അർജന്റീനയുടെ അനിഷേധ്യ ശക്തിയായി നിലകൊള്ളാൻ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചു. എട്ട് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളുമായി ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ പങ്കാളിത്തമുള്ള രണ്ടാമത്തെ താരമായി മെസ്സി മാറി (കിലിയൻ എംബാപ്പെക്ക് പിന്നിൽ). ടൂർണമെന്റിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സി, അർജന്റീനയെ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വരെയെത്തിച്ചു. 34-ാം വയസ്സ് വരെ അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം പ്രധാന കിരീടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന മെസ്സി, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഫിഫ ലോകകപ്പും രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങളും നേടി മാറഡോണയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം 'ദ ലാസ്റ്റ് ടാംഗോ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തോടെ രാജ്യം മുഴുവൻ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് മെസ്സി ജഴ്സിയഴിച്ചത്.
'ഗോട്ട്' തർക്കത്തിന് അന്ത്യമോ?; 1000 ഗോളിലേക്ക് റൊണാൾഡോ
ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ നേട്ടങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിലും (മെസ്സിക്ക് കൂടുതൽ ബാലൺ ഡി ഓറും, റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും), അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിലെ അവസാന പ്രകടനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമാര് (ഗോട്ട്) എന്ന തർക്കത്തിൽ മെസ്സിക്ക് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ നൽകുന്നുവെന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ. പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ റൊണാൾഡോ നേടിയപ്പോൾ, അർജന്റീനയ്ക്കായി 208 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 126 ഗോളുകളാണ് മെസ്സി നേടിയത്. രണ്ട് നേഷൻസ് ലീഗും ഒരു യൂറോ കപ്പുമാണ് റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലുള്ളത്.
അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ ഇരുവരും തുടരും. കരിയറിലെ 1000-ാം ഗോൾ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്കാണ് റൊണാൾഡോ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിലവിൽ 985 ഗോളുകളുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് ഈ സീസണിൽ തന്നെ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. 'ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനാകാനാണ് ഞാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചത്; എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് ഞാനിന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു,' എന്ന വികാരാധീനമായ വാക്കുകളോടെയാണ് റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിനോട് വിടപറഞ്ഞത്. പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഇതിഹാസ താരത്തിനായി ഉടൻ തന്നെ വിപുലമായ ആദരവ് സംഘടിപ്പിക്കും.