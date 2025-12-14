Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Dec 2025 11:22 PM IST
    14 Dec 2025 11:22 PM IST

    സ​ലാ​ഹു​മാ​യി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ലിവർപൂൾ കോച്ച് സ്ലോ​ട്ട്

    സ​ലാ​ഹു​മാ​യി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ലിവർപൂൾ കോച്ച് സ്ലോ​ട്ട്
    മുഹമ്മദ് സലാഹും ലിവർപൂൾ കോച്ച് ആർനെ സ്ലോട്ടും

    ല​ണ്ട​ൻ: സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹു​മാ​യി ത​നി​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ആ​ർ​നെ സ്ലോ​ട്ട്. ബ്രൈ​റ്റ​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ര​ണം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ സ​ലാ​ഹ് ഇൗ​യി​ടെ കോ​ച്ചി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​യെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കി​ടെ, മ​റ്റേ​തൊ​രു ക​ളി​ക്കാ​ര​നെ​യും​പോ​ലെ​യാ​ണ് ത​നി​ക്ക് സ​ലാ​ഹെ​ന്ന് സ്ലോ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ‘‘എ​നി​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വു​മി​ല്ല. അ​പ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​റ​കെ പോ​വു​ന്ന​യാ​ള​ല്ല ഞാ​ൻ. പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നു. അ​വ​ൻ (സ​ലാ​ഹ്) വീ​ണ്ടും ടീ​മി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ സ​ബ്സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടാ​യി​ത്ത​ന്നെ ഞാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഞാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഏ​ത് ആ​രാ​ധ​ക​നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം അ​വ​ൻ ന​ട​ത്തി. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു’’ -സ്ലോ​ട്ട് തു​ട​ർ​ന്നു.

    ജ​യ​ത്തോ​ടെ ചെ​മ്പ​ട: ആ​ഴ്സ​ന​ലും ചെ​ൽ​സി​യും വി​ജ​യ വ​ഴി​യി​ൽ

    ല​ണ്ട​ൻ: ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ലെ ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ലും വി​ജ​യ വ​ഴി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ. സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​മാ​യ ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് ബ്രൈ​റ്റ​നെ​യാ​ണ് ചെ​മ്പ​ട തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ഹ്യൂ​ഗോ എ​കി​ടി​കെ​യു​ടെ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ൾ ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ട് സ​മ​നി​ല​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ടീ​മി​ലേ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ സ​ലാ​ഹി​നെ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ലെ മു​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​പ്പോ​ലെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ത്തി. കി​ക്കോ​ഫ് വി​സി​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ എ​കി​ടി​കെ​യു​ടെ ഗോ​ളി​ൽ ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ലീ​ഡും പി​ടി​ച്ചു. 26ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജോ ​ഗോ​മ​സി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തോ​ടെ സ​ലാ​ഹ് ക​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്. പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ആ​ർ​നെ സ്ലോ​ട്ടി​നെ​തി​രെ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ താ​ര​ത്തെ നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഗാ​ല​റി വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. 60ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​കി​ടി​കെ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ. 16 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 26 പോ​യ​ന്റോ​ടെ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രി​പ്പോ​ൾ.

    മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴ്സ​ന​ൽ 2-1ന് ​വോ​ൾ​വ്സി​നെ​യും ചെ​ൽ​സി 2-0ത്തി​ന് എ​വ​ർ​ട്ട​നെ​യും ഫു​ൾ​ഹാം 3-2ന് ​ബേ​ൺ​ലി​യെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചു. വോ​ൾ​വ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ൺ​സ്റ്റ​ണി​ന്റെ​യും (70) മൊ​സ്ക്യൂ​റ​യു​ടെ​യും (90+4) പേ​രി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഗ​ണ്ണേ​ഴ്സി​ന് ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. 90ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​രോ​കൊ​ഡാ​റെ വോ​ൾ​വ്സി​നാ​യും സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ൻ വി​ല്ല​യോ​ട് ആ​ഴ്സ​ന​ൽ തോ​റ്റി​രു​ന്നു. കോ​ൾ പാ​മ​റും (21) മാ​ലോ ഗു​സ്റ്റോ​യു​മാ​ണ് (45) ചെ​ൽ​സി​ക്കാ​യി എ​വ​ർ​ട്ട​ൻ വ​ല​യി​ൽ പ​ന്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കു​തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ്സ​ന​ലി​ന് 16 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 36 പോ​യ​ന്റാ​യി. ആ​ദ്യ മൂ​ന്നി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​ൽ​സി​യു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യം 28 പോ​യ​ന്റാ​ണ്.

