Madhyamam
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ...
    date_range 7 Oct 2025 11:09 PM IST
    date_range 7 Oct 2025 11:09 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര: സ്റ്റാ​ർ​ക് ഓ​സീ​സ് ടീ​മി​ൽ; മാ​ർ​ഷ് ത​ന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര: സ്റ്റാ​ർ​ക് ഓ​സീ​സ് ടീ​മി​ൽ; മാ​ർ​ഷ് ത​ന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ
    മെ​ൽ​ബ​ൺ: ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര ഏ​ക​ദി​നങ്ങളും ട്വന്റി മത്സരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ​ര​മ്പ​ര​ക്കു​ള്ള ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ സം​ഘ​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    വെ​റ്റ​റ​ൻ പേ​സ​ർ മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക് ടീ​മി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഇ​യ്യി​ടെ ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച സ്റ്റാ​ർ​ക് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രാ​യ ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. പാ​റ്റ് ക​മ്മി​ൻ​സ് പ​രി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​നി​യും മോ​ചി​ത​നാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി തു​ട​രും. അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര ട്വ​ന്റി20 പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ടീ​മി​നെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 19ന് ​പെ​ർ​ത്തി​ലും 23ന് ​അ​ഡ​ലെ​യ്ഡി​ലും 25ന് ​സി​ഡ്നി​യി​ലു​മാ​ണ് ഏ​ക​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ട്വ​ന്റി20 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29, 31, ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ട്, ആ​റ്, എ​ട്ട് തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി യ​ഥാ​ക്ര​മം കാ​ൻ​ബെ​റ, മെ​ൽ​ബ​ൺ, ഹൊ​ബാ​ർ​ട്ട്, ഗോ​ൾ​ഡ് കോ​സ്റ്റ്, ബ്രി​സ്ബേ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഏ​ക​ദി​ന സ്ക്വാ​ഡ്
    മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സേ​വ്യ​ർ ബാ​ർ​ട്ട്ലെ​റ്റ്, അ​ല​ക്സ് കാ​രി, കൂ​പ്പ​ർ കോ​ണോ​ളി, ബെ​ൻ ഡ്വാ​ർ​ഷൂ​യി​സ്, ന​താ​ൻ എ​ല്ലി​സ്, കാ​മ​റൂ​ൺ ഗ്രീ​ൻ, ജോ​ഷ് ഹേ​സി​ൽ​വു​ഡ്, ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ്, ജോ​ഷ് ഇം​ഗ്ലി​സ്, മി​ച്ച​ൽ ഓ​വ​ൻ, മാ​ത്യു റെ​ൻ​ഷാ, മാ​ത്യു ഷോ​ർ​ട്ട്, മി​ച്ച​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ക്, ആ​ദം സാം​പ.

    ട്വ​ന്റി20 സ്ക്വാ​ഡ്
    മി​ച്ച​ൽ മാ​ർ​ഷ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സീ​ൻ അ​ബോ​ട്ട്, സേ​വ്യ​ർ ബാ​ർ​ട്ട്ലെ​റ്റ്, ടിം ​ഡേ​വി​ഡ്, ബെ​ൻ ഡ്വാ​ർ​ഷൂ​യി​സ്, ന​താ​ൻ എ​ല്ലി​സ്, ജോ​ഷ് ഹേ​സി​ൽ​വു​ഡ്, ട്രാ​വി​സ് ഹെ​ഡ്, ജോ​ഷ് ഇം​ഗ്ലി​സ്, മാ​ത്യു കു​നെ​മാ​ൻ, മി​ച്ച​ൽ ഓ​വ​ൻ, മാ​ത്യു ഷോ​ർ​ട്ട്, മാ​ർ​ക​സ് സ്റ്റോ​യ്നി​സ്, ആ​ദം സാം​പ.

