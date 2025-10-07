ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പര: സ്റ്റാർക് ഓസീസ് ടീമിൽ; മാർഷ് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻtext_fields
മെൽബൺ: ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒക്ടോബർ 19ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സര ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി മത്സരങ്ങളും അടങ്ങിയ പരമ്പരക്കുള്ള ആസ്ട്രേലിയൻ സംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വെറ്ററൻ പേസർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇയ്യിടെ ട്വന്റി20യിൽനിന്ന് വിരമിച്ച സ്റ്റാർക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കളിച്ചിരുന്നില്ല. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് പരിക്കിൽനിന്ന് ഇനിയും മോചിതനാവാത്തതിനാൽ മിച്ചൽ മാർഷ് ക്യാപ്റ്റനായി തുടരും. അഞ്ച് മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് കളികൾക്കുള്ള ടീമിനെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19ന് പെർത്തിലും 23ന് അഡലെയ്ഡിലും 25ന് സിഡ്നിയിലുമാണ് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ. ട്വന്റി20 ഒക്ടോബർ 29, 31, നവംബർ രണ്ട്, ആറ്, എട്ട് തീയതികളിലായി യഥാക്രമം കാൻബെറ, മെൽബൺ, ഹൊബാർട്ട്, ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്, ബ്രിസ്ബേൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കും.
ഏകദിന സ്ക്വാഡ്
മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, അലക്സ് കാരി, കൂപ്പർ കോണോളി, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, നതാൻ എല്ലിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ജോഷ് ഹേസിൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മിച്ചൽ ഓവൻ, മാത്യു റെൻഷാ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്, ആദം സാംപ.
ട്വന്റി20 സ്ക്വാഡ്
മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സീൻ അബോട്ട്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, ടിം ഡേവിഡ്, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, നതാൻ എല്ലിസ്, ജോഷ് ഹേസിൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാത്യു കുനെമാൻ, മിച്ചൽ ഓവൻ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാർകസ് സ്റ്റോയ്നിസ്, ആദം സാംപ.
