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    Cricket
    Posted On
    date_range 2 July 2026 3:25 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 3:25 PM IST

    ഒളിമ്പിക്സിന് കരുത്തായി ലോസ് ആഞ്ചൽസ്; നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ

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    Shah Rukh Khan
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    ഷാരൂഖ് ഖാൻ

    ലോസ് ആഞ്ചൽസ്: അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയിൽ നാഴികക്കല്ലായി ലോസ് ആഞ്ചൽസ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് (LAKR) ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. കാലിഫോർണിയയിലെ പൊമോണയിലാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഈ പുതിയ സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് സൂപ്പർസ്റ്റാറും നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ഉടമയുമായ ഷാരൂഖ് ഖാൻ തന്നെയാണ് ഈ സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്.

    നീണ്ടകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും ആസൂത്രണങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയായത്. ‘ഒരു സ്വപ്നമായി തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. കായികത്തിനും വിനോദത്തിനും കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നതിനും എന്നതിലുപരി, എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഓർമകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരിടമാണിത്’ എന്നാണ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ഷാരൂഖ് ഖാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്. ഈ സംരംഭത്തിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ, സഞ്ജോഗ് ഗുപ്ത എന്നിവർക്ക് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

    ദക്ഷിണ കാലിഫോർണിയയിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് പ്രീമിയം ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നേരിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഇനി പൊമോണയിലെ ഈ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും. ലോസ് ആഞ്ചൽസ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന്റെ സ്ഥിരം ഹോം ഗ്രൗണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മേജർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് (MLC) സീസണിലെ ഏഴ് നിർണ്ണായക മത്സരങ്ങളാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കായിക മത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം സാംസ്കാരികവും വിനോദപരവുമായ പരിപാടികൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ സ്റ്റേഡിയം രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    2028ലെ ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ, ടൂർണമെന്റിന്റെ സുപ്രധാന വേദികളിലൊന്നായി ഈ സ്റ്റേഡിയം മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അമേരിക്കയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ജനപ്രീതി നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയൊരു വേദിയുടെ വരവ് കായികരംഗത്തെ വലിയൊരു ഉണർവായിരിക്കും. വരും വർഷങ്ങളിൽ ആഗോള ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തിൽ അമേരിക്കയെ മുൻനിരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കായിക നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.

    അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ഇടയിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റിനെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനും, പുതിയ തലമുറയെ കായികരംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനും ലോസ് ആഞ്ചൽസ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Shah Rukh KhanolympicsLos Angelesinaugurationcricket stadium
    News Summary - Shah Rukh Khan Unveils LA Knight Riders Stadium
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