Madhyamam
    22 Oct 2025 12:07 AM IST
    22 Oct 2025 12:07 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ എ ​ടീം നായകനായി ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് വരുന്നു; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ടീമിനെ നയിക്കും

    rishabh pant
    ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത്


    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക എ ​ടീ​മി​നെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​തു​ർ​ദി​ന മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര‍യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ‘എ’​യെ സീ​നി​യ​ർ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത് ന​യി​ക്കും.

    പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യ പ​ന്തി​ന് സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര. സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​നാ​ണ് വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. മ​ല​യാ​ളി ബാ​റ്റ​ർ ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ലും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ര​ണ്ടാം ച​തു​ർ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, ധ്രു​വ് ജു​റെ​ൽ, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, ആ​കാ​ശ് ദീ​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ളി​ക്കും.

    പന്ത് ‘എ’ ടീം നായകനായി ദേശീയ കുപ്പയത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നതോടെ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഡൽഹി ടീമിന് താരത്തെ നഷ്ടമാവും. ചതുർദിനത്തിൽ ഫോമിലേക്കുയർന്നാൽ താരത്തിന് നവംബർ 14ന് കൊൽക്കത്തയിൽ ആരംഭികകുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ടീമിൽ ഇടം ഉറപ്പിക്കാം.

    india ACricket NewsIndian cricketerRishabh Pant
    News Summary - Rishabh Pant's Comeback Confirmed, To Captain India A
    X