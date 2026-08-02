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    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightവിരമിക്കലിന് പിന്നാലെ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 2:30 PM IST

    വിരമിക്കലിന് പിന്നാലെ ബി.സി.സി.ഐയിൽ നിന്ന് സ്ഥിര വരുമാനം; അജിങ്ക്യ രഹാനെക്ക് പെൻഷനായി ലഭിക്കുക ഈ തുക

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    Ajinkya Rahane
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    അജിങ്ക്യ രഹാനെ

    മുംബൈ : ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വിശ്വസ്തനായ ബാറ്ററും വിദേശ പര്യടനങ്ങളിലെ മികച്ച മാതൃകയുമായ അജിങ്ക്യ രഹാനെ തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിന് ഔദ്യോഗികമായി വിരാമമിട്ടതിന് പിന്നാലെ, ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 30-നാണ് രഹാനെ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2020-21 കാലഘട്ടത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യയെ ചരിത്രപരമായ ബോർഡർ-ഗാവസ്കർ ട്രോഫി വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച നായകനെന്ന നിലയിലും അല്ലാതെയും രഹാനെയുടെ സംഭാവനകൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്.

    മുൻ താരങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2022-ൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്താണ് വിരമിച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പെൻഷൻ തുക പരിഷ്കരിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. "മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കളിക്കാരെയാണ് ബോർഡ് എന്നും വിലമതിക്കുന്നത്," എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ പുതിയ പരിഷ്കരണ പ്രകാരമാണ് രഹാനെയ്ക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നത്.

    ഇന്ത്യക്കായി 85 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും 90 ഏകദിനങ്ങളും 20 ടി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള രഹാനെ ഉയർന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന സ്ലാബിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. മുമ്പ് ഇത്രയും പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരങ്ങൾക്ക് മാസം 50,000 രൂപയായിരുന്ന പെൻഷൻ, പിന്നീട് 70,000 രൂപയായി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ അജിങ്ക്യ രഹാനെയ്ക്ക് മാസം തോറും 70,000 രൂപ സ്ഥിര പെൻഷനായി ബി.സി.സി.ഐയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.

    തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുകയെന്ന് രഹാനെ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, യുവതാരങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പരിശീലനവും നൽകി ഒപ്പം നിൽക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക പദവികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിശീലക റോളിലോ രഹാനെ ചുമതലയേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് അനുസൃതമായി ഈ പെൻഷൻ തുക താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയും നിലവിലുണ്ട്.

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    TAGS:BCCIpensionCricket NewsAjinkya rahanaIndian cricket
    News Summary - Retired Ajinkya Rahane to Receive Fixed Monthly Pension from BCCI
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