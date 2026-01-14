Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightപരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട്...
    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 7:55 AM IST

    പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇ​ന്ത്യ; ​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡിനെതിരെ ര​ണ്ടാം ഏ​ക​ദി​നം ഇ​ന്ന് രാ​ജ്കോ​ട്ടി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇ​ന്ത്യ; ​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡിനെതിരെ ര​ണ്ടാം ഏ​ക​ദി​നം ഇ​ന്ന് രാ​ജ്കോ​ട്ടി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ പരിശീലനത്തിൽ

    രാ​ജ്കോ​ട്ട്: പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പ​രി​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കി​ടെ ഇ​ന്ത്യ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ടാം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ന്. ആ​ദ്യ ക​ളി ജ​യി​ച്ച ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ന ഫ​ലം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര ഇ​ന്നേ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ത് നി​ല​നി​ൽ​പ് പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    സ്റ്റാ​ർ ബാ​റ്റ​ർ വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി​യു​ടെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഫോം ​മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​വേ​ശം ചെ​റു​ത​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​രാ​ടി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പി​റ​ന്ന​ത് മൂ​ന്ന് സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ളും നാ​ല് അ​ർ​ധ ശ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. വ​ഡോ​ദ​ര​യി​ലെ ഒ​ന്നാം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക്ക​രി​കി​ലാ​ണ് കോ​ഹ്‌​ലി വീ​ണ​ത്. പ​രി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​യെ​ത്തി​യ ക്യാ​പ്റ്റ​നും ഓ​പ​ണ​റു​മാ​യ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ, മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ താ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. ഓ​പ​ണ​ർ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ വ​ലി​യ സ്കോ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റും പ​രി​ക്കേ​റ്റ് പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി. ബാ​റ്റ​റാ​യ ആ​യു​ഷ് ബ​ദോ​നി​യെ​യാ​ണ് പ​ക​രം വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ന് പ​ക​രം ടീ​മി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ന്റെ ഒ​ഴി​വി​ൽ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​റെ​ത​ന്നെ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലെ​ത്തും. ഒ​രു ബാ​റ്റ​റെ അ​ധി​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ധ്രു​വ് ജു​റെ​ലി​നാ​വും ന​റു​ക്ക്. കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​റ്റു മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണ്. കി​വി​ക​ളു​ടെ പ്ലേ‍യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ഹെൻറി നി​ക്കോ​ൾ​സും ഡെ​വോ​ൺ കോ​ൺ​വേ​യും ന​ൽ​കി​യ ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്കം മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ധ്യ​നി​ര​ക്ക് ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യി. എ​ങ്കി​ലും ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ടീ​മി​നെ 300ലെ​ത്തി​ച്ചു. ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ കൈ​ൽ ജാ​മി​സ​നും മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി, ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, ധ്രു​വ് ജു​റെ​ൽ, ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, ആ​യു​ഷ് ബ​ദോ​നി.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്: മൈ​ക്ക​ൽ ബ്രേ​സ്‌​വെ​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ, മി​ച്ച​ൽ ഹേ, ​നി​ക്ക് കെ​ല്ലി, ഹെൻറി നി​ക്കോ​ൾ​സ്, വി​ൽ യ​ങ്, ജോ​ഷ് ക്ലാ​ർ​ക്ക്സ​ൺ, സാ​ക്ക് ഫോ​ൾ​ക്സ്, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ, ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്സ്, ആ​ദി​ത്യ അ​ശോ​ക്, ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ ക്ലാ​ർ​ക്ക്, കൈ​ൽ ജാ​മി​സ​ൺ, ജെ​യ്ഡ​ൻ ലെ​നോ​ക്സ്, മൈ​ക്ക​ൽ റേ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsIndian Cricket TeamShubman Gillindian cricket
    News Summary - New Zealand second ODI in Rajkot today
    Similar News
    Next Story
    X