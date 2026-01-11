Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightവെടിക്കെട്ടുമായി ഡാരിൽ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 5:41 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 5:41 PM IST

    വെടിക്കെട്ടുമായി ഡാരിൽ മിച്ചൽ; ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ 301 റൺസ്

    text_fields
    bookmark_border
    Daryl Mitchell
    cancel
    camera_alt

    അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഡാരിൽ മിച്ചൽ

    വഡോദര: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 301 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. ​ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ് 50 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 300 റൺസെടുത്തു. ഓപണർമാരായ ഡെവോൺ കോൺവെയും (56), ഹെന്റി നികോൾസും (62) നൽകിയ തുടക്കവും, മധ്യനിരയിൽ ഡാരിൽ മിച്ചലിന്റെ (84) വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സുമാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെ മികച്ച ടോട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കായി മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഹർഷിദ് റാണ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

    ടോസിൽ ജയിച്ച ഇന്ത്യ, ന്യൂസിലൻഡിനെ ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. ഓപണർമാരായ ഡെവോൺ കോൺവേയും (67 പന്തിൽ 56റൺസ്), ഹെന്റി നികോൾസും (69 പന്തിൽ 62) ചേർന്ന് നൽകിയ ഉജല്വ തുടക്കത്തിൽ റൺമലയിലേക്ക് കുതിച്ച ന്യൂസിലൻഡിനെ പവർ​േപ്ലക്കു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യക്ക് തൊടാൻ കഴിഞ്ഞത്.

    20 ഓവറിന് മുകളിൽ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടമാവാതെ ക്രീസിൽ പിടിച്ചു നിന്നവർ ടീം ടോട്ടൽ 100 റൺസ് കടത്തി. മുഹമ്മദ് സിറാജും ഹർഷിദ് റാണയും പ്രസിദ്ദുമെല്ലാം ചേർന്ന് മാറിമാറി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലും ഓപണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് പിളർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ 22ാം ഒവാറിൽ ഹെന്റി നികോൾസിനെ ഹർസിദ് റാണ കെ.എൽ രാഹുലിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചാണ് കിവീസ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ചക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റ് വീണതിനു പിന്നാലെ, നിശ്ചിത ഇടവേളയിലായി വിക്കറ്റ് വീഴ്ച തുടർന്നു. ഡെവോൺ കോൺവെയെ അടുത്ത വരവിൽ ഹർഷിദ് റാണ കുറ്റിപിഴുതുകൊണ്ട് മടക്കി. മൂന്നാമനായി വിൽ യംങിനെ (12) മുഹമ്മദ് സിറാജും മടക്കി. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഡാരിൽ മിച്ചൽ മധ്യ ഓവറുകളിൽ അടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ക്രീസിൽ പിടിച്ചുനിന്നു. 71 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സറും അഞ്ച് ബൗണ്ടറിയുമായി 84 റൺസെടുത്ത ഡാരിൽ മിച്ചൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചു.

    അതേസമയം, ക്രീസി​ന്റെ മറുതലക്കൽ ആർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. ​െഗ്ലൻ ഫിലിപ്സ് (12), മിച്ചൽ ഹേ (16), സാക് ഫോക്സ് (1) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ വീണു. ഒടുവിൽ 48ാം ഓവറിൽ എട്ടാമനായാണ് ഡാരിൽ മിച്ചൽ പുറത്തായത്. 50 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർകും (24), കെയ്ൽ ജാമിസണും (7) ആയിരുന്നു പുറത്താകാതെ ക്രീസിലുള്ളത്.

    വിരാട് കോഹ്‍ലിയും രോഹിത് ശർമയും ഉൾപ്പെടുന്ന സീനിയർ താരങ്ങളുടെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തി​െൻർ ഹൈലൈറ്റ്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി‍യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​മെ​ന്നോ​ണം ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​ക്കും പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​ക്കും വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​കി​യാണ് ഇന്ത്യയിറങ്ങിയത്. പ​രി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​യി നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും ഉ​പ​നാ​യ​ക​ൻ ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രും പൂ​ർ​ണാ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശീലനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിൽ ഇല്ല. പകരം, കെ.എൽ രാഹുലാണ് വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:odiCricket Newsindia vs Newzealnadshubhman gillDaryl Mitchell
    News Summary - New Zealand posts 300/8; Daryl Mitchell leads the charge
    Similar News
    Next Story
    X