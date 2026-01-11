Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഹോം​ലാ​ൻ​ഡ് മി​ഷ​ൻ:...
    Cricket
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 6:45 AM IST

    ഹോം​ലാ​ൻ​ഡ് മി​ഷ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് പരമ്പരക്ക് ഇന്ന് വ​ഡോ​ദ​ര​യി​ൽ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോം​ലാ​ൻ​ഡ് മി​ഷ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് പരമ്പരക്ക് ഇന്ന് വ​ഡോ​ദ​ര​യി​ൽ തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യും ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ

    വ​ഡോ​ദ​ര: ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​യോ​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ മെ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ. ​ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ ക​ളി ഞാ‍യ​റാ​ഴ്ച പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി ന​ട​ക്കും. കോ​ടം​ബി​യി​ലെ ബ​റോ​ഡ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​രു​ഷ മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ൻ നാ​യ​ക​രു​മാ​യ വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി​യു​ടെ​യും രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കേ​കു​ന്ന ആ​വേ​ശം ചെ​റു​ത​ല്ല.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി‍യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​മെ​ന്നോ​ണം ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ​ക്കും പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ​ക്കും വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ. പ​രി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​യി നാ​യ​ക​ൻ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലും ഉ​പ​നാ​യ​ക​ൻ ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രും പൂ​ർ​ണാ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    രോ​ഹി​ത്തും ഗി​ല്ലും ഇ​ന്നി​ങ്സ് തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​റ​കെ കോ​ഹ്‌​ലി​യും ശ്രേ​യ​സും വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റു​ടെ അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ലും എ​ത്താ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പാ​ണ്.

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റോ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി​യോ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​വും. ബും​റ​യു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് ന​യി​ക്കാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജു​ണ്ട്. അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ​ക്കൂ​ടി​യി​റ​ക്കും. സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് സ്പി​ന്ന​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ക്ഷം കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വും ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കും.

    മൈ​ക്ക​ൽ ബ്രേ​സ് വെ​ൽ ന​യി​ക്കു​ന്ന കി​വി സം​ഘ​ത്തി​ന് പ​ക്ഷേ, പ​ഴ​യ ക​രു​ത്തി​ല്ല. ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ കെ​യ്ൻ വി​ല്യം​സ​ൺ, ടോം ​ല​താം, ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ ര​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര, മി​ച്ച​ൽ സാ​ന്റ്ന​ർ, പേ​സ​ർ മാ​റ്റ് ഹെൻറി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ കു​റ​വ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    • ഇ​ന്ത്യ: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ, വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‌​ലി, ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ, വാ​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, ഋ​ഷ​ഭ് പ​ന്ത്.
    • ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്: മൈ​ക്ക​ൽ ബ്രേ​സ്‌​വെ​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ, മി​ച്ച​ൽ ഹേ, ​നി​ക്ക് കെ​ല്ലി, ഹെൻറി നി​ക്കോ​ൾ​സ്, വി​ൽ യ​ങ്, ജോ​ഷ് ക്ലാ​ർ​ക്ക്സ​ൺ, സാ​ക്ക് ഫോ​ൾ​ക്സ്, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ, ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്സ്, ആ​ദി​ത്യ അ​ശോ​ക്, ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ ക്ലാ​ർ​ക്ക്, കൈ​ൽ ജാ​മി​സ​ൺ, ജെ​യ്ഡ​ൻ ലെ​നോ​ക്സ്, മൈ​ക്ക​ൽ റേ.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rohit SharmaIndia vs New ZealandShreyas IyerVirat Kohliind vs nz
    News Summary - India vs New Zealand ODI series begins on Sunday
    Similar News
    Next Story
    X