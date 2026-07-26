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    Cricket
    Posted On
    date_range 26 July 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 10:26 AM IST

    സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കരുത്; വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഉപദേശിച്ച് സീനിയർ താരം

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    സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കരുത്; വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഉപദേശിച്ച് സീനിയർ താരം
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    ഹരാരെ: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ പതിനഞ്ചുകാരനായ കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി തന്റെ കളിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുറംലോകത്തെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കരുതെന്നും മുതിർന്ന താരങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    "ഞാനും അഭിഷേകും അക്സർ ഭായിയും മറ്റ് പല സീനിയർ താരങ്ങളും അവനോട് സ്ഥിരമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ മറ്റ് പുറംപോക്കുകളിലോ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്," ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തങ്ങൾ വരുത്തിയ അബദ്ധങ്ങൾ വൈഭവ് ആവർത്തിക്കരുതെന്നും, സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ടീം മുഴുവൻ അവനൊപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    വൈഭവ് വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു കളിക്കാരനാണെന്നും താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടെന്നും കിഷൻ പറഞ്ഞു. കളിക്കളത്തിലും പുറത്തും എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവനറിയാമെങ്കിലും, പ്രായം വളരെ കുറവായതിനാൽ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലോ വഴിതെറ്റലുകളിലോ പെടാതിരിക്കാൻ സീനിയർ താരങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഹരാരെയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 90 റൺസിന് വിജയിച്ച് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു (2-0). മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയും (8) വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും (20) പെട്ടെന്ന് പുറത്തായതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ 29/2 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ഇഷാൻ കിഷൻ 44 പന്തിൽ 81 റൺസ് നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ഇന്ത്യയെ 219/5 എന്ന ശക്തമായ സ്കോറിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്ത സിംബാബ്‌വെ 129 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

    കളിയുടെ ആദ്യ ഓവറുകളിൽ തന്നെ ആക്രമിച്ച് കളിച്ച് ടീമിന് വലിയ സ്കോർ സമ്മാനിക്കാൻ വൈഭവിന് കഴിയുമെന്നും, അവൻ ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നും ഇഷാൻ കിഷൻ പ്രശംസിച്ചു. പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ തന്നെ എതിരാളികൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്തരം താരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:Indian Cricket TeamCricket NewsT20IIndia vs ZimbabweIshan KishanIndian cricketSocial MediaCricket News MalayalamVaibhav Sooryavanshi
    News Summary - Ishan Kishan Backs Young Vaibhav Sooryavanshi and Advises Him to Stay Away from Social Media Distractions
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